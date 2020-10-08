【附購買連結】HK-M 新推秋冬三色Level 3口罩 售$64.5/盒起 仲免郵費!

香港口罩科技有限公司 HK-M 表示，即將推出秋冬新色口罩。



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HK-M 今次推出的三種秋冬新色口罩，分別為楓葉黃、洛栗紅和墨綠，除一般 175mm 成人尺寸外，也有 165mm 小尺寸口罩提供。今次 HK-M 口罩發售時間由 10 月 8 日中午 12 點開始，同時更會推出 同時廠方提供 4 大優惠，口罩最平售$64.5/盒。

▲ HK-M 口罩優惠

1.買一盒特價



2.買兩盒包郵



3.買三盒 9 折



4.買四盒再有 9 折

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▲ HK-M 洛栗紅口罩

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HK-M口罩規格



-ASTM F2100 LEVEL3

-BFE99%

-PFE99%

-VFE99%

▲ HK-M 楓葉黃口罩

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▲ HK-M 墨綠口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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