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酒店工會憂酒店「屈蛇」開 party 有疫情風險 許樹昌籲規管房間聚會人數

行內熱話 00:39 2020/10/08

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早前有 KOL 在半島酒店房間舉辦生日派對，房中有廿多位模特兒及 KOL 出席。不過 party 開始之際，則被酒店以「限聚令」為由請求眾人離開，事件傳開後被受網民熱論，不少人均擔心因此而再次爆發疫情。對此，酒店業工會同樣擔心多了顧客到酒店開派對，會增加疫情爆發風險。而政府專家顧問許樹昌則建議政府可規管酒店房間內聚會的人數。 
       
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香港酒店工會主席徐考澧出席電台節目時表示，受疫情影響，酒店業生意大受影響，所以即使酒店知道有客人訂房後，邀請大量客人到同一房間「屈蛇」，亦同樣會默許該做法。同時，他估計現時到酒店度假的客人佔約 60%；開派對的則佔 40%。對於食物及衞生局局長陳肇始表示，酒店房間有多人聚集的情況不理想，如當中有人染疫的話，會大大提高爆發風險。徐考澧則表示，除非當局發出規定，否則在目前「生意難做」的情況下，酒店不會「有生意不做」。不過，徐考澧則認為酒店屬密閉空間，屬高危地方，所以他亦認為局方應就相關情況制定監管，相信業界會願意配合。

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而政府專家顧問許樹昌同樣留意到有超過 20 人在酒店房間聚集的情況。對此，他建議政府的限聚令應同樣涵蓋酒店房間範圍，否則酒店房間將會與派對房間無異，傳播病毒風險同樣「好大」。

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撰文 : 徐慧兒

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