【疫市拓展】日本人氣迴轉壽司店 金澤美味壽司進軍香港

香港人喜愛日本愛到戲稱去日本為「返鄉下」，但返不到「鄉下」不用怕，皆因日本又多一間人氣迴轉壽司店金澤美味壽司（金沢まいもん寿司）選擇進軍香港，讓大家一解「鄉愁」。之不過，暫時未知金澤美味壽司何時會在香港設立其首間分店，只知在上月 28 日在港設立了子公司，為開分店做準備。



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對於進軍海外市場，公司的木下社長指出，現時日本市場正逐漸縮少，因此是時候向海外擴張，以及推廣日本的飲食文化。現時金澤美味壽司已進軍台灣，台灣首間分店早在 7 月份時已經開幕。

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▲ 金澤美味壽司（金沢まいもん寿司）

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