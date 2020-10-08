官媒竟爆料! 中國半導體「大躍進」或現爛尾潮 多個百億級項目停擺

因中美角力，美國對中國多間科技企業實施制裁，其中晶片技術更受關注，中國政府有意大力扶持半導體行業發展。不過，新華社旗下周刊《瞭望》早前指出，在過去 1 年多，江蘇、四川、湖北、貴州及陝西地區共 6 個百億人民幣級別的半導體項目先後停擺，業界擔憂「造芯熱」或會爛尾收場。



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《瞭望》稱實地走訪部份停擺的半導體企業，包括位於南京的「德科碼（南京）半導體科技有限公司」廠房，但廠房現在依舊是未完成狀態。2015 年底成立的德科碼，規劃生產電源管理晶片、微機電系統晶片等，曾被比喻為「南京台積電」，但一期擬投資 25 億美元，實際到帳僅 1/10，法人代表李睿更長期以「尋覓投資人」為由不知所蹤，法院多次傳召無果。德科碼最終欠薪、欠工程款、欠借款，雖然當地政府正尋找新的投資方，但遲遲沒有進展。

在四川成都設廠的「格芯（成都）集成電路製造有限公司」，2017 年由美國晶片代工企業與成都市政府合作建立，規劃投資達 90.53 億美元。目前，佔地近 800 畝的廠區，除了入口處有保安值守外，廠內空無一人。

▲ 晶片是現時中國科技發展之痛

貴州貴安新區的明星企業「貴州華芯通半導體技術有限公司」，是貴州省政府 2016 年與美國晶片巨頭高通（Qualcomm）合作建立的，計劃生產對產業生態要求極高的處理器（CPU）。華芯通去年宣布關閉，仍在破產清算。

湖北武漢臨空港經濟技術開發區，則有規劃總投資高達 1,280 億元人民幣的武漢弘芯半導體製造有限公司瀕臨破產。2019 年 12 月，該公司為首台高階光刻機進廠舉行了隆重的儀式，如今這台全新尚未啟用的光刻機已被抵押給銀行。

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報道指，一些地方政府投入了大量資金、提供優惠方案與空地，幫助興建廠房，但往往產業方出資極少，或以收取巨額技術授權費等名目收回出資，「零投資」卻成為大股東，地方政府成為冤大頭。

中國晶片相關企業的數量在今年上半年成長迅速，截至 7 月 20 日，中國共有晶片相關企業 4.53 萬家，僅今年第 2 季就新註冊企業 0.46 萬家，年增達 207%，季增 130%。僅今年上半年，各種中國半導體投資計畫就有逾 600 億元人民幣。北京半導體行業協會副秘書長朱晶指出，但這些計畫有 80% 落在二三線、甚至四線城市，沒有半導體產業基礎與建設經驗，這些計畫的可持續性令業界擔憂。

《瞭望》更批評部份地方政府輕率及無判斷力，雖現時文章已下架，但仍被內地不少媒體廣泛轉載。

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