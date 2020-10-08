  • 25°C
香港時間 : 20201008日 (四) 01:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒竟爆料! 中國半導體「大躍進」或現爛尾潮 多個百億級項目停擺

行內熱話 00:20 2020/10/08

分享：

因中美角力，美國對中國多間科技企業實施制裁，其中晶片技術更受關注，中國政府有意大力扶持半導體行業發展。不過，新華社旗下周刊《瞭望》早前指出，在過去 1 年多，江蘇、四川、湖北、貴州及陝西地區共 6 個百億人民幣級別的半導體項目先後停擺，業界擔憂「造芯熱」或會爛尾收場。
       
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

《瞭望》稱實地走訪部份停擺的半導體企業，包括位於南京的「德科碼（南京）半導體科技有限公司」廠房，但廠房現在依舊是未完成狀態。2015 年底成立的德科碼，規劃生產電源管理晶片、微機電系統晶片等，曾被比喻為「南京台積電」，但一期擬投資 25 億美元，實際到帳僅 1/10，法人代表李睿更長期以「尋覓投資人」為由不知所蹤，法院多次傳召無果。德科碼最終欠薪、欠工程款、欠借款，雖然當地政府正尋找新的投資方，但遲遲沒有進展。

在四川成都設廠的「格芯（成都）集成電路製造有限公司」，2017 年由美國晶片代工企業與成都市政府合作建立，規劃投資達 90.53 億美元。目前，佔地近 800 畝的廠區，除了入口處有保安值守外，廠內空無一人。

晶片是現時中國科技發展之痛

貴州貴安新區的明星企業「貴州華芯通半導體技術有限公司」，是貴州省政府 2016 年與美國晶片巨頭高通（Qualcomm）合作建立的，計劃生產對產業生態要求極高的處理器（CPU）。華芯通去年宣布關閉，仍在破產清算。

湖北武漢臨空港經濟技術開發區，則有規劃總投資高達 1,280 億元人民幣的武漢弘芯半導體製造有限公司瀕臨破產。2019 年 12 月，該公司為首台高階光刻機進廠舉行了隆重的儀式，如今這台全新尚未啟用的光刻機已被抵押給銀行。

其他內容】附減價資料!全線盾牌口罩大劈價 最平$50盒/50片【購買詳情見下頁】

報道指，一些地方政府投入了大量資金、提供優惠方案與空地，幫助興建廠房，但往往產業方出資極少，或以收取巨額技術授權費等名目收回出資，「零投資」卻成為大股東，地方政府成為冤大頭。

中國晶片相關企業的數量在今年上半年成長迅速，截至 7 月 20 日，中國共有晶片相關企業 4.53 萬家，僅今年第 2 季就新註冊企業 0.46 萬家，年增達 207%，季增 130%。僅今年上半年，各種中國半導體投資計畫就有逾 600 億元人民幣。北京半導體行業協會副秘書長朱晶指出，但這些計畫有 80% 落在二三線、甚至四線城市，沒有半導體產業基礎與建設經驗，這些計畫的可持續性令業界擔憂。

《瞭望》更批評部份地方政府輕率及無判斷力，雖現時文章已下架，但仍被內地不少媒體廣泛轉載。

其他內容】香港製造理的Level 3 口罩 現貨特價售 $125/50 個 附免郵優惠【購買詳情見下頁】

其他內容】 只要搭 $200 就得!? 搭巴士賺積分免費換九巴口罩一盒 九巴吸客新策略【詳情見下頁】

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

硬件 制裁 中國 北京 Qualcomm 台積電 新華社 處理器 晶片 停擺

上一篇文章

酒店工會憂酒店「屈蛇」開 party 有疫情風險 許樹昌籲規管房間聚會人數

下一篇文章

【香港製造】延長特價! B.Duck 可愛圖案獨立包裝口罩 三種尺寸 Aeon 特價售 $119 /30個

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹