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【疫市營商】開直播・轉網銷助業界數碼轉型　美容商會：再不變只有等死

數碼轉型 20:00 2020/10/07

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香港新冠肺炎疫情持續影響各行各業，美容業因限聚令等措施大受打擊，除了無奈，撐得下去的無不積極轉型，如採用電子商貿加強網銷，更有業界舉辦首屆網上展覽加強宣傳協作。業人明言，若不轉型只有等死。

美容院已發展產品直播業務

Beatitudes Medical Beauty 營運及市場總監黃永祥（Dickie）在數碼虛擬美容健康展（i-beauty Expo）啟動禮表示，最近有兩位行家已網上轉型，並預計美容業最少有兩成l數碼轉型。過往傳統美容業會經 Facebook 等社交媒體和客戶口耳相傳，現時網購亦已成趨勢，故所有能吸引新客的方法也會採納。他續指：「公司已發展產品直播業務，過程中附送療程，客戶曾在直播過程預約療程。」他認為嘗試新方式可扭轉營困局。

市道疲弱街坊商場吉舖處處見　美容小店：頂硬上很幸運未執笠見下頁】 

Beatitudes Medical Beauty 營運及市場總監黃永祥

黃永祥又指，新冠肺炎疫情下客戶消費意慾下跌 3 成，過往客戶願意購買付 10,000 港元 10 次的療程，現時客戶最多消費 6,000 元至 7,000 元，故公司調策略推出優惠套餐，博顧客盡快決定，如單次性消費或最多 6 次療程。

同場的商務及經濟發展局副局長陳百里表示，香港復原速度快，面對新冠肺炎疫情和危機，行業也善用網上營商等平台抵銷疫情影響。

美容院疫市欲擴張業主拒減租：「政府保就業也應保業主」見下頁】 

商務及經濟發展局副局長陳百里

至於數碼虛擬美容健康由國際美容健康總聯合會（IBH）由國際美容健康總聯合會與科晫公司合辦，在 12 月 10 日至 2021 年 1 月 3 日舉行。國際美容健康總聯合會執行會長暨籌委會主席李禮廷表示，網上展覽內有遊戲攤檔、橫額及產品詳細介紹，藉此了解產品特性。科晫公司行政總裁兼創辦人楊文銳表示，電子商貿是 5G 理想應用場景，助美容業找到新生存空間。

國際美容健康總聯合會創會會長彭玉玲表示，本港美容業走到網上是創新嘗試，開拓 B2B 和 B2C平台，希望為其他業界起示範作用。

上海「早餐自提櫃」網購新潮流 手機 App 落單上班族沿途可取餐見下頁

國際美容健康總聯合會創會會長彭玉玲

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撰文 : 鍾采餘

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