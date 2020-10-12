如何提升說話技巧一直是都市人追求之一，可是隨便上網尋找教學成效有限。有演講培訓專家將自身經驗和心得輯印成書並把收入捐給慈善機構，希望為青少年教育出力之餘，提升市民講說技巧。

「司博禮」 5 年前成立，創辦人黃銓玉（Yuki） 為全職司儀及演講教練，亦在 5 間大學擔任客席講師，她將於本月推出《一點就明説話術》，教演講技巧。她笑言在職場打滾的成年人，急需改善說話技巧，因為講話講得好、收工早、爭拗少，更少些「出事」。不少人在開會時都會犯上同樣錯誤：說話不望聽眾、長氣、無預先準備講稿、手不知道放那兒非常不自然，講話無重點等等。

這類講者最大共通點是「只顧自己想講，從不想聆聽」，要改善溝通的話可由分析觀眾入手；同樣道理，下屬想與上司有良好溝通也能分析上司，上司一天可能有 10 個會議，若能你在開會前有視覺衝擊，例如拿出榴槤吸引注意力後以榴槤入題效果已非常不同，又或者下午上司脾氣會較暴躁，就在上午才跟上司接觸，也是「做人技巧」。

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▲ Yuki 指出說話技巧對職場非常重要。

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現在失業率高企，黃銓玉分享求職說話竅門，說：「能脫穎而出的人有兩個共通點，第一是老闆覺得未來和他合作時會開心，第二是面試時記得住的人。所以面試時可以講一些興趣，突出自己之餘又令面試官印象深刻，例如我可能說自己的興趣是打籃球，雖然我是女性，但我打得非常認真，有自已的球隊。對於面試官來說，女性打籃球很特別，如果與趣都這麼認真，工作態度也能期待，面試官自然不會隨便將你跳過。另外，說話時一定要有自信，眼神直望對方，坐直，就好像動物那樣，見到大的動物例如獅子老虎，我們直覺上也會覺得牠們有信心，反之亦然，坐直的話看起來都有自信點。而說話的流暢度方面，可以好像健身般定時自我練習，並向可靠的朋友詢問意見，精益求精。」

▲ 2017年香港大學目標定立工作坊。

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《一點就明説話術》約 60,000 字。黃銓玉解釋：「香港有不少人都想提升說話技巧，但香港很少針對說話技巧的書。我曾有一位過度活躍的學生，第 1 堂時便要他跑足一小時，到第 10 堂時他已能坐定定跟同學傾談，對我和他來說都是奇跡。他後來和我說想將這件事與全世界分享，讓我非常深刻。他們在我的生命裏非常重要。而未接觸過我的朋友，我亦希望透過這本書幫助到他們。」

黃銓玉說：「我有學生是做裝修的，之前連自我介紹都講得不好，現在他 30 秒就足以讓人對他有深刻印象，3 年內生意多 4 倍；又有財金公司的學生會在鏡頭前 NG 20次，後來說話技巧提升，公司亦給了很多機會他。我相信同樣的技巧也可以幫到其他人。」

▲ Yuki 指出在說話時分析聽眾，可以事半功倍。

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Photo：mcotner＠Flickr