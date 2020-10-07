  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【附購買網址】秋冬必用!Pasión陶瓷黑口罩 全獨立包裝售$118/50個

行內熱話 18:41 2020/10/07

分享：

香港口罩廠 Pasión 早前推出三色口罩後，最新作品是陶瓷黑口罩。
      
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

陶瓷黑口罩色調型格，最適合在秋冬環境使用。口罩更通過 SGS 測試，微小顆粒及細菌過濾率（PFE & BFE ≥ 98%。加上口罩擁有三重防護，內外層 PP 無紡布，為中層 N95 過濾層，全獨立包裝。一盒 50 個售 $118。

其他內容】香港製造理的Level 3 口罩 現貨特價售 $125/50 個 附免郵優惠【購買詳情見下頁】

其他內容】附減價資料!全線盾牌口罩大劈價 最平$50盒/50片【購買詳情見下頁】

Pasión 陶瓷黑口罩規格：

- PFE & BFE ≥ 98%
- 獨立包裝
- 香港製造

口罩購買連結<<

其他內容】 只要搭 $200 就得!? 搭巴士賺積分免費換九巴口罩一盒 九巴吸客新策略【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【型格登場】港廠 Mask X 新推黑魂配色口罩! Level 2 獨立包裝售$108盒
今日
【型格登場】港廠 Mask X 新推黑魂配色口罩! Level 2 獨立包裝售$108盒
3E>99% 日本 Iris V-Fit 全立體口罩 屈臣氏售$149.9/50個
今日
3E>99% 日本 Iris V-Fit 全立體口罩 屈臣氏售$149.9/50個
台灣製造! Accmask PFE/BFE 99% Level 2 口罩推買二送一優惠! 現貨售$66/50個
今日
台灣製造! Accmask PFE/BFE 99% Level 2 口罩推買二送一優惠! 現貨售$66/50個
著數優惠 網上購物 香港 口罩

上一篇文章

【香港製造】延長特價! B.Duck 可愛圖案獨立包裝口罩 三種尺寸 Aeon 特價售 $119 /30個

下一篇文章

台灣製造! Accmask PFE/BFE 99% Level 2 口罩推買二送一優惠! 現貨售$66/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹