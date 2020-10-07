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【疫市營商】從擺地攤推木頭車到自設廠房　港男棄倫敦升學釀手工啤

商管策略 19:54 2020/10/07

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新冠肺炎肆虐，早前酒吧停業、食肆晚市禁堂食，重創手工啤公司業務。有手工啤公司在疫情期間主打啤酒外賣，在社交媒體上搭配員工的壯男搞笑照片吸引大量關注，成功化危為機。

麥子啤酒成立於 2014 年，聯合創辦人麥波說：「當年經濟很差，我又剛剛畢業，本身有打算到倫敦升學，後來嘗試在天台釀啤酒，然後在西貢鹽田梓賣，幾個月反應非常好，便打算認後來跟堂弟及我的中學同學合夥，3 個人籌集 30 萬元在荃灣工廈租了 500 平方呎單位，由蚊型釀酒廠開始。當時我連學費都投了在裏頭。」

零售業總銷貨額跌逾1成 商會：政府應加碼助中小企數碼轉型救亡見下頁

鹽田是麥子啤酒的第一款酒，當時麥波在西貢鹽田梓賣酒，遂將其改名為「鹽田」沿用至今。

拆貨拉喼奇景不再 上水藥房：等通關「蚊瞓」轉代客寄貨見下頁】 

為何公司叫「麥子啤酒」？麥波指有 3 大原因：啤酒是由麥芽釀造、創辦人麥波和堂弟都姓麥，最後是取自中國戰國時期思想家「墨子」的諧音，寄語成為啤酒界的專家。至於那個才是正宗？麥波笑言全都是。

麥波表示，公司成立時香港正好興起手工啤潮流，憑藉活躍地參加市集增加知名度、嚴謹把控啤酒品質、迎合市場在口味上推陳出新，麥子成功在市場站穩腳跟，說：「有好多東西都是落場做才會知道，所以做生意一定要落地。例如客人原來很喜歡木頭車，覺得這種小販的氣氛很貼地，所以我們做市集都會有木頭車的，現時公司一共有 6 架木頭車，我們在西九文化區，海洋公園等地方擺檔，除了認識到不同的單位、組織外，客路亦開始慢慢變寬，品牌開始愈來愈多人知道。」

木頭車非常受客人歡迎。

疫情下商務客永遠消失？JAL攻廉航・泰航賣早餐幫補見下頁

麥子啤酒現時全職員工近 10 人，在 2017 年酒廠搬到 5,000 平方呎新廠房， 7 個 800 公升酒缸每個月能釀萬多公升啤酒，比之前月產 3,000 公升多數倍；有 9 款恒常酒，算上季節性酒款至今有近 50 種口味。

可惜新冠肺炎疫情重創公司生意，禁酒令尤其致命，麥波坦言，禁晚市堂食令令公司釀酒量劇減 7 成。他說：「不過，在香港做事不能默守成規，不可以等政府幫。所以我們便想了不同方法去奇招出勝，其中一個就是做啤酒外賣，400 元 12枝，700 元 24 枝。別人防疫送口罩套，我們便在《Instagram》出帖時加張赤膊上陣男員工，再開玩笑地說送條毛、送條鐵給你，反應不錯，幫補到 5 位數字生意。未來我們都會做多些市場推廣，我想這也是我們在這一行的長處。」

麥子啤酒以有衝擊力的圖片催谷銷量。

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撰文 : 陳文政

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