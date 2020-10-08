【SME學堂】Xbox・PS5・包包預購秒殺　為何知名品牌總愛飢餓行銷炒作？

微軟（Microsoft）和索尼（Sony）早前推出的遊戲機一開賣隨即售罄，兩間科技企業每次推出新遊戲機均掀起搶購潮，原來是與「飢餓行銷（Hunger Marketing）」手法有關，從而激發消費者的購買慾。

新機開售即售罄 未有透露產量

微軟在 9 月 22 日開放預購 Xbox Series X 與 Xbox Series S，而 Sony 也在 9 月 18 日展開 PlayStation 5 預購活動，兩者都在短時間內迅速秒殺，大批向隅玩家不滿。

對此，微軟向預購失敗的消費者致歉，但僅表示將增加主機產量。Sony 也指，今年年底將產出更多 PS5，而沒有提供任何具體細節。

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▲ 微軟向預購失敗的消費者致歉，但僅表示將增加主機產量。

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此外，繪圖晶片廠商NVIDIA（輝達/英偉達）新旗艦顯示卡 GeForce RTX 3080 早前也開放預購，同樣出現一卡難求的情況。輝達表示，顯示卡的預購需求過大，數量是上一代產品 的 10 倍以上，導致公司的官方網店癱瘓，未來會每週增加出貨量以滿足需求。

以飢餓行銷刺激購買慾

飢餓行銷已成為企業「慣技」，最著名例子有愛馬仕（Hermès）的柏金包（Birkin Bag），即使手袋款式 20 多年來都沒有太大的改變，卻一直受女士追捧。即使有錢也未必可以買到柏金包，因為顧客需要透過熟客推薦，並成功進入「候補名單」（elite list）才有機會購入手袋。Hermès 棄用傳統推銷手法、不賣廣告，而是透過顧客想要買到柏金包的「渴望」，令飢餓行銷手法成功。

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▲ 顧客需要透過熟客推薦，並成功進入「候補名單」（elite list）才有機會購買手袋

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Photo﹕Sony、Xbox、Wen-Cheng Liu@Flickr