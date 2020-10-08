【管理Tips】CEO在疫情學懂甚麼？麥肯錫：4大領導方針扭轉營商困境

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，有企業因經營環境轉差而申請破產、倒閉。企業如何因應疫情變化制定合適策略，將是企業 CEO 面臨的挑戰之一。管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）提出，在疫情下的公司領導層、特別是執行長（CEO）應轉變 4 種領導方式，協助企業重新調整策略。

（1）快速應變為上策

新冠肺炎疫情打亂了企業原本部署，許多 CEO 開始質疑自己決定。但 CEO 應該集中精力調整企業營運方向，針對「目標設定」和「營運模型」要有更大、更快速的思維模式。麥肯錫認為，不要認為自己做不到，很多企業為了快速應對疫情帶來的經濟衝擊，用了史上最快速度達成以往幾乎無法企及的目標。

舉例，杜拜零售業巨頭 Majid Al Futtaim（MAF），因新冠肺炎情導致戲院的需求降低，戲院人流大減的情況下，旗下網店的需求反而上升，MAF 在短短兩天之內將 1,000 名戲員員工進行培訓並轉到網店工作，如果沒有這場危機，MAF 也不會作出如此快速的人才訓練。

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▲ 杜拜零售業商Majid Al Futtaim（MAF），在短短兩天內對1,000名戲員員工進行培訓並轉到網店工作

(2) 如何做個好領導者同樣重要

員工可能被新冠肺炎疫情打亂陣腳，CEO 不再只是從績效看策略如何達成（To do），而是要適時關心員工（To be），透過適當的關懷來穩定軍心，幫助企業渡過難關。衛報（Guardian）執行長 Deanna Mulligan 透露，公司文化一向傳統，演講需要經過事前的排練與準備；疫情爆發後，這些文化因為在家工作（WFH）改變，他在視像會議中的穿著較隨性，得到的反饋也不錯，而且根據公司內部問卷調查，居家工作措施後，僱員工作反而更投入。

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(3) 利益相關者不容忽視

愈來愈多企業意識到營運不僅對股東負責，而是要重視相關利益者如客戶、員工、供應商，才是企業長期經營的成功因素，這也是利益相關者資本主義（stakeholder capitalism）的宗旨。聯合利華（Unilever）執行長 Alan Jope 透露，新冠肺炎疫情爆發後他們十分重視員工需求，先確保他們可以有 3 個月的工作和收入，之後集團才開始著重社區工作，如捐贈物資、與洗手液品牌結盟，以及準備 5 億歐元資金優先提供給小型供應商等。

Alan Jope 認為，要先照顧員工和社區後，才會考慮業務上的問題，這也讓聯合利華的產品在疫情下仍能穩定供應。

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▲ 聯合利華CEO Alan Jope透露，在疫情爆發後他們十分重視員工的需求，先確保他們可以有3個月的工作和收入

(4) 善用集體智慧和人際網絡

新冠肺炎疫情未完，CEO 與其一個人埋頭苦幹尋找解決方法，不如請教他人、分享彼此經驗，CEO 之間擁有強大的人際關係網絡，不妨集思廣益面對疫情帶來的挑戰。

很多時候只有 CEO 之間才能彼此清楚目前面對的挑戰，英國清潔用品公司利潔時（Reckitt Benckiser）執行長 Laxman Narasimhan 表示，他發現與其他 CEO 討論現時處理的危機讓他獲益良多，透過分享彼此的經驗可以讓他們更有連結性，也為他帶來新想法。

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Photo：The National、Unilever USA