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專題:粵港澳大灣區新機遇

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【大灣商機】5G基建・高壓電線・車位　大灣區投資者：內地仍有商機

大灣商機 18:20 2020/10/07

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新冠肺炎疫情出入香港幾乎停頓，大家期望盡快通關加強商業來往。不過，經過疫情先洗禮後，在大灣區營商仍有前途嗎？曹景昌廿年前（1991 年）進軍內地成立景博行（廣州），近年則投資內地車位。他指內地仍有其他投資商機，例如合資建設 5G 訊號站及鋪設高壓電線等等，都是穩建的投資項目。

曹景昌說：「初時我們在廣州做一手樓的地產代理顧問，工作內容包括前期策劃、市場調查，併購住宅收購車位等等。但這門生意愈來愈難做，例如內地政策列明房屋只能用於居住不能炒賣，小型發展商又無法在內地貸款，若果在香港融資，又受滙率波幅影響，不貸款資金鏈隨時有斷裂之堪，非常為難。」

一張紙摺出手袋燈座兼創品牌 應屆90後傑青將興趣變成事業 見下頁

景博行（廣州）商業服務有限公司創辧人曹景昌。

數碼大灣區疫市抗跌 加速企業轉型升級【​見下頁​​

曹景昌指出大灣區仍有其他商機，說：「20 年前做工廠是最好的，但現在連內地廠都搬了去巴基斯坦、越南、緬甸之類人工更低的地方。近年若想找更有前景的投資，作為中國『國策』5G 會是不俗選擇。投資者可跟國企『中國鐵塔』合作建設訊號站，中國為了將 5G 網路覆蓋全國，未來定會大量建造 5G 訊號站。」

不過他認為，僅靠一間公司是無法成事的，正如中國鐵塔會將建設訊號站外判予中國移動，民營企業其實也可以跟中國鐵塔合作建設，大約 3、4 年便有望回本，之後便能賺取租金。對中國鐵塔來說這種合作類似融資，合作的話是雙贏。」

曹景昌又指，如果只有概念而未知如何實行，可跟香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）聯絡，他們會指導香港投資者如何在內地開展事業、登記相關牌照的程序、為合作對像牽線等等。

此外，曹景昌稱高壓電線也是內地的高潛力項目，電動車近年在內地愈來愈普及，不少民企都跟政府都會合作舖設電纜，門檻較低，前景尚可。

內地車位市場潛力大。

KENZO創辦人高田賢三離世 經歷賣盤、易角50年心血如何成為國際品牌？​​​​​見下頁】 ​​

 

至於曹景昌對「本業」物業和車位市場的看法，他認為中國樓價已近頂點，毛利率有限，中小型公司投資很難生存，停車場前景反而更佳，如去年國內汽車消費指數位居全球第一，車位增長速度遠及不上汽車製造速度，以廣州為例，私家車年保有逾 320 萬架車輛，平均 5 人有 1 架車，廣州登記車位卻只有 124 萬個，缺口達 196 萬個，佛山亦同樣求過於供。曹景昌遂於 2015 年斥資轉戰車位投資市場，疫情期間更逆市擴張，於大灣區併購 3,000 個車位，未來至少再簽 7,000 個車位。

曹景昌表示，車位併購是「藍海」市場，升值前景好，內地停車場功能亦比香港停車場的多，併購到足夠內地車位甚至可以改變功用作為物流倉、迷你倉、經營汽車美容等等，非常靈活。他解釋：「車位租金一升，車位價格也會升。近 6、7 年的車位租金每年都會升 5 至 6%，20 年前藍田麗港城車位月租 400 元，現在要港幣 3,800 至 4,500 元左右；天水圍嘉湖山莊車位月租近 6,000 元，最大原因是配套問題，車位比房屋單位少太多，而且那地段經常抄牌，作為車主又不想泊太遠，供求下租金節節上升。現在 1 個居屋車位差不多 200 萬，私人屋苑車位更高達 400 至 600 萬，但一個 300 萬車位在十多年前可能只需大約 20 萬。可見升值潛力驚人。」

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撰文 : 陳文政

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