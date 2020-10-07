【疫市營商】實體零售打不死！American Eagle 三招攻單一客群收入逆市增32％

美國不少知名零售企業如 Brooks Brothers 、Lord & Taylor 受新冠肺炎疫情影響宣布破產，但美國零售服飾品牌 American Eagle Outfitters 旗下的 Aerie，在疫情下只靠單一客群並制定 3 招策略，助收入逆市大增 32%。

主攻Z世代 作不同嘗試

American Eagle Outfitters 在 1977 年成立，並在 1994 年上市。當時受到「Y世代/千禧世代」（約指 80、90 後，當時為 15 至 25 歲）消費者的歡迎，同時經營貼身衣物品牌 Aerie。Aerie 則主攻「Z世代」(即現時 15 至 25 歲)，其產品標榜純棉、舒適、無鋼圈的貼身衣物。為了讓品牌形象切合 Z 世代的消費習慣，American Eagle Outfitters 做了許多不同的策略嘗試。

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首先，在他們的網站上，不會採用白色皮膚、瘦長身材的典型模特兒，取而代之的是各種人種、膚色及各種身型的人，藉此凸顯品牌的多元性。

顧客成模特兒 自主行銷內容

其次，American Eagle Outfitters 推出「AE X ME」推廣計劃，讓顧客在社交平台上傳自己的 American Eagle Outfitters 穿搭照片，而 American Eagle Outfitters 則會採用這些用家照片，即是讓消費者主宰推廣內容。這個行銷計劃不僅快速加深消費者對品牌的連結，也成功反映消費者具備品牌影響力的事實。

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▲ 品牌推出了「AE X ME」行銷計劃，讓顧客在社交平台上傳自己的American Eagle Outfitters穿搭照片，品牌會直接採用顧客的照片，讓消費者主宰行銷內容

進軍Z世代社交平台 收入增長74%

最後，American Eagle Outfitters 非常重視《TikTok》這個受 Z 世代歡迎的網絡社交平台，並以此作為推廣渠道。例如，品牌與在《TikTok》上有 8,000 萬追蹤者的 Charli D’Amelio 合作，共同發起「#AerieREALPositivity」活動，邀請其他用戶分享封城、隔離期間值得感恩的事物。

雖然這只是品牌的社交推廣活動，但也成功塑造了品牌的正面形象，令 American Eagle Outfitters 第 2 季的數碼渠道收入大幅增長 74%！。

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Photo﹕Mike Kalasnik@Flickr、American Eagle Outfitters