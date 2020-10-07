【救市攻略】轉型總比結業好！日本和民居酒屋變平價燒肉店搶營業額

新冠肺炎疫情雖然令日本不少餐飲企業破產或倒閉，但有些企業就積極轉型。專營居酒屋連鎖店的日本和民集團 （WATAMI） ，因疫情導致營業額大跌，集團早前決定把旗下 120 間分店轉型為平價燒肉店。

日本和民居酒屋轉型 開平價燒肉店增市佔率

據日本放送協會（NHK）報道，「居酒屋和民」約 120 間分店將在 2021 年全數轉為「燒肉之和民」（焼肉の和民）。店鋪主打平民價錢搶攻燒肉市場的市佔率，並會引入送餐機械人以減少員工與顧客接觸，旗下受影響的品牌包括居酒屋和民（21間）、Miraizaka（ミライザカ）（163間）、鳥Mero（鳥メロ）（131間），公司在未來 5 年將燒肉店擴至 400 間。

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▲ 居酒屋「和民」約120間分店將在2021年全數轉為「燒肉之和民」（焼肉の和民）

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消費模式改變 居酒屋生意大不如前

居酒屋「和民」是 WATAMI 集團的核心事業之一，未來「和民」品牌轉型為燒肉店後，居酒屋店面將在日本國內消失。集團表示，疫情導致顧客的消費行為改變，居酒屋的生意未來難以大幅回復，因此決定轉型為回復速度較快的燒肉店。報道又指，居酒屋業界今年 8 月的整體營業額，比去年同期減少約 6 成。

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Photo：Asanagi、ロケットニュース24、Yu-Chuan Yeh