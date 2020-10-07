【香港經濟】PMI回升至47.7香港經濟有起色？膳食服務・電腦資訊業職位增加

香港 9 月採購經理指數 (PMI) 回升至 47.7，按月上升 3.7，為 3 個月最高，反映營商環境輕微改善。數據顯示，本港就業職位自 6 月以來首次錄得增長，新增職位主要來自膳食服務業、電腦及資訊服務等行業。另外，香港大學昨日公布本港第 4 季宏觀經濟預測，預料香港今年全年經濟將收縮 7.2%。

PMI回升 新增職位有增長

IHS Markit 數據顯示，經季節調整後，9 月 PMI 由 8 月的 44 上升至 47.7，為 3 個月最高，但仍低於 50 的擴張收縮分界線。另外，企業新增業務量進一步減少，但緊縮率已收窄至 6 月以來最低，當中部分跌幅是源於銷往內地及全球的出口量持續下跌，令積壓工作量因此遞減；期內就業增長雖然溫和，但已是 6 年半以來最高，新增職位來自膳食服務、電腦及資訊服務等行業。

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IHS Markit 經濟師表示，香港私營經濟於第 3 季尾正朝向穩定，但第 3 季平均 PMI 值為 45.4，僅略高於第 2 季的 43.5，暗示香港經濟未來數月將繼續面臨嚴峻挑戰，鑑於有效疫苗仍未面世，圍繞疫情的不確定因素仍是企業的一大憂慮。

港大料香港全年經濟收縮7.2% 失業率輕微惡化

香港大學香港經濟及商業策略研究所之前亦公布本港第 4 季宏觀經濟預測，預期本港 2020 年全年經濟將收縮 7.2%，失業率預計由 2020 年第 3 季估計的 6.2% 輕微惡化至第 4 季的 6.4%。當中本地生產總值中服務輸入的部分，預計 2020 年全年大減至 44.9%。

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