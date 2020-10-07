【附優惠詳情】福罩色彩圖案別注版口罩 買三送一

香港口罩廠福罩表示，將提供抗疫優惠套裝。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

福罩指，買家現凡購買任何「3盒色彩別注版」，即送任何「1盒色彩別注版，注意優惠是限時優惠，隨時完結。買家可以登入官方網店購買這優惠套裝。

【其他內容】香港製造理的Level 3 口罩 現貨特價售 $125/50 個 附免郵優惠【購買詳情見下頁】

▲ 福罩色彩圖案別注版口罩

【其他內容】附減價資料!全線盾牌口罩大劈價 最平$50盒/50片【購買詳情見下頁】

▲ 福罩色彩圖案別注版口罩

口罩購買連結<<<

【其他內容】 只要搭 $200 就得!? 搭巴士賺積分免費換九巴口罩一盒 九巴吸客新策略【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】