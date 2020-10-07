【型格登場】港廠 Mask X 新推黑魂配色口罩! Level 2 獨立包裝售$108盒

香港口罩廠 Mask X 表示，新推出潮極炫黑系列口罩。



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此新款口罩採用炫黑布面，配合太空灰或冰極白耳繩耳繩，配出全新的感覺。跟其他 Mask X 口罩一樣，它提供 VFE/PFE/BFE > 99% 防護，加上 ASTM Level 2 和 Type IIR 標準。這迢款口罩售 $108/30個，全獨立包裝。

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Mask X 口罩規格

- 達至歐盟口罩最高級別 EN14683 Type IIR

- 達至ASTM Level 2

- BFE ≥99%

- PFE ≥99%

- VFE ≥99%

- 尺寸為175mm X 95mm

- 每盒30個口罩

- 獨立包裝

- 隨盒附送口罩收納夾及口罩舒耳帶

- 香港製造

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▲ 港廠 Mask X 新推黑魂配色口罩

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十月中下旬發貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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