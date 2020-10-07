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【型格登場】港廠 Mask X 新推黑魂配色口罩! Level 2 獨立包裝售$108盒

行內熱話 03:37 2020/10/07

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香港口罩廠 Mask X 表示，新推出潮極炫黑系列口罩。
      
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

此新款口罩採用炫黑布面，配合太空灰或冰極白耳繩耳繩，配出全新的感覺。跟其他 Mask X 口罩一樣，它提供 VFE/PFE/BFE > 99% 防護，加上 ASTM Level 2 和 Type IIR 標準。這迢款口罩售 $108/30個，全獨立包裝。

其他內容】香港製造理的Level 3 口罩 現貨特價售 $125/50 個 附免郵優惠【購買詳情見下頁】

 Mask X 口罩規格 

- 達至歐盟口罩最高級別 EN14683 Type IIR
- 達至ASTM Level 2
- BFE ≥99%
- PFE ≥99%
- VFE ≥99%
- 尺寸為175mm X 95mm
- 每盒30個口罩 
- 獨立包裝
- 隨盒附送口罩收納夾及口罩舒耳帶
- 香港製造

其他內容】附減價資料!全線盾牌口罩大劈價 最平$50盒/50片【購買詳情見下頁】

港廠 Mask X 新推黑魂配色口罩

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十月中下旬發貨

其他內容】 只要搭 $200 就得!? 搭巴士賺積分免費換九巴口罩一盒 九巴吸客新策略【詳情見下頁】

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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