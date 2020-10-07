施永青:香港年輕人缺危機感 既挑選工作也不願到大灣區

新冠肺炎疫情持續，對不少行業都造成打擊。稍早前中原地產創辦人施永青撰文，以「香港的年輕人危機感不足」為題，分享他招聘新人時的經歷。他稱原以為年輕人搵工急切，但實際情況是會挑選工作，不願到大灣區。



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施永青在其專欄談及招聘新人的經歷，他稱有意聘用新人，原以為年輕人搵工急，但來應徵的人並不多，而且諸多揀擇。「要返大灣區工作的不做，要周末輪班的亦不做。我覺得他們在挑選工作的味道，比我在挑選員工的味道更強烈。」

隨後施永青憶述自己過往經歷，指家裡的經濟條件不算太好，讀完書首要任務是要減輕父母的負擔，所以對工作沒有左揀右揀，找到一份工，已覺得值得珍惜，從不遲到，病了也不會請假。他又稱自己最初的工作，也看不到甚麼前景，負責送文件及影印，但自己默默工作，並成為地產行業一員，之後再開始自己的生意。他形容「這是我們那一代的不幸，亦是我們那一代的幸。」他認為他們那一代人對工作從來不敢掉以輕心，很容易把自己的心專注在一份非本來屬意的工作上，最後做出成績。

最後他稱想提醒香港的年輕人，世界的形勢正出現根本性的轉變，「去全球化」對香港這種外向型的經濟傷害最大。下一代的年輕人會更難找到工作，加薪與升遷的機會亦會大減，未來政府的盈餘亦有可能全數耗盡，並指年輕人不覺得世界會有逼切的危機。

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