  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施永青:香港年輕人缺危機感 既挑選工作也不願到大灣區

行內熱話 02:00 2020/10/07

分享：

新冠肺炎疫情持續，對不少行業都造成打擊。稍早前中原地產創辦人施永青撰文，以「香港的年輕人危機感不足」為題，分享他招聘新人時的經歷。他稱原以為年輕人搵工急切，但實際情況是會挑選工作，不願到大灣區。
    
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

施永青在其專欄談及招聘新人的經歷，他稱有意聘用新人，原以為年輕人搵工急，但來應徵的人並不多，而且諸多揀擇。「要返大灣區工作的不做，要周末輪班的亦不做。我覺得他們在挑選工作的味道，比我在挑選員工的味道更強烈。」

隨後施永青憶述自己過往經歷，指家裡的經濟條件不算太好，讀完書首要任務是要減輕父母的負擔，所以對工作沒有左揀右揀，找到一份工，已覺得值得珍惜，從不遲到，病了也不會請假。他又稱自己最初的工作，也看不到甚麼前景，負責送文件及影印，但自己默默工作，並成為地產行業一員，之後再開始自己的生意。他形容「這是我們那一代的不幸，亦是我們那一代的幸。」他認為他們那一代人對工作從來不敢掉以輕心，很容易把自己的心專注在一份非本來屬意的工作上，最後做出成績。

最後他稱想提醒香港的年輕人，世界的形勢正出現根本性的轉變，「去全球化」對香港這種外向型的經濟傷害最大。下一代的年輕人會更難找到工作，加薪與升遷的機會亦會大減，未來政府的盈餘亦有可能全數耗盡，並指年輕人不覺得世界會有逼切的危機。

其他內容】 生意難做! KOL 去酒店室內玩煙花慶祝生日! 事主唔明為何被關注

其他內容】 只要搭 $200 就得!? 搭巴士賺積分免費換九巴口罩一盒 九巴吸客新策略【詳情見下頁】

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 何兆洋

相關文章

疫市影響生意．業主拒減租! 尖沙嘴瓏門Cafe/紅磡分店宣布結業
2020/10/06
疫市影響生意．業主拒減租! 尖沙嘴瓏門Cafe/紅磡分店宣布結業
瑞士日内瓦公投通過最低工資 月薪最低＄32000 全球第一
今日
瑞士日内瓦公投通過最低工資 月薪最低＄32000 全球第一
Sushiro一位難求! 排隊籌都有得炒? 網上賣＄40 一張
今日
Sushiro一位難求! 排隊籌都有得炒? 網上賣＄40 一張
全球化 疫情 施永青 大灣區 中原地產 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

Sushiro一位難求! 排隊籌都有得炒? 網上賣＄40 一張

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹