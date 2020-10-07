Sushiro一位難求! 排隊籌都有得炒? 網上賣＄40 一張

演唱會有「黃牛飛」炒賣已是屢見不鮮的事，但有沒有想過食肆排隊的號碼票也有人買？日本迴轉壽司店「壽司郎 Sushiro」自開業以來人龍不斷，每次都要排上數小時才能内進，即使是預約也要提前一個月才能成功，簡直一位難求。豈料，這卻拓展出另類商機，有人會事先預約，又或者領取排隊門籌上網發售，惹來網民討論「買壽司郎飛嘅人係咩心態？」。



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「壽司郎 Sushiro」新鮮又抵食的壽司吸引了不少顧客，自去年登陸香港後已開設了 5 間分店，而且經常大排長龍。有網民最近在連登討論區上以「想問下買壽司郎飛嘅人係咩心態？」爲題發文，表示自己在網上看到有不少人放售壽司郎預約或排隊門籌，問「壽司郎係咪真係好食到咁？」有人可以特地領取門籌賣，又事先預約之後的日子，也能發展這個市場，「真心痴線」。

貼文引來其他網民的討論，有網民表示驚訝，想不到「原來呢D都有得炒」。也有人認同「時間就是金錢」，但卻認爲不值得，「係個app到㩒幾個制就有錢賺」，更批評這是惡性循環，只要有人買，就會助長其他人售賣籌號，「想walk-in食就更難，搞到想食要去買飛」。大家又認爲這個市場有冇得做呢？

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