  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sushiro一位難求! 排隊籌都有得炒? 網上賣＄40 一張

行內熱話 01:39 2020/10/07

分享：

演唱會有「黃牛飛」炒賣已是屢見不鮮的事，但有沒有想過食肆排隊的號碼票也有人買？日本迴轉壽司店「壽司郎 Sushiro」自開業以來人龍不斷，每次都要排上數小時才能内進，即使是預約也要提前一個月才能成功，簡直一位難求。豈料，這卻拓展出另類商機，有人會事先預約，又或者領取排隊門籌上網發售，惹來網民討論「買壽司郎飛嘅人係咩心態？」。 
     
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

 「壽司郎 Sushiro」新鮮又抵食的壽司吸引了不少顧客，自去年登陸香港後已開設了 5 間分店，而且經常大排長龍。有網民最近在連登討論區上以「想問下買壽司郎飛嘅人係咩心態？」爲題發文，表示自己在網上看到有不少人放售壽司郎預約或排隊門籌，問「壽司郎係咪真係好食到咁？」有人可以特地領取門籌賣，又事先預約之後的日子，也能發展這個市場，「真心痴線」。

貼文引來其他網民的討論，有網民表示驚訝，想不到「原來呢D都有得炒」。也有人認同「時間就是金錢」，但卻認爲不值得，「係個app到㩒幾個制就有錢賺」，更批評這是惡性循環，只要有人買，就會助長其他人售賣籌號，「想walk-in食就更難，搞到想食要去買飛」。大家又認爲這個市場有冇得做呢？

其他內容】 生意難做! KOL 去酒店室內玩煙花慶祝生日! 事主唔明為何被關注

其他內容】 只要搭 $200 就得!? 搭巴士賺積分免費換九巴口罩一盒 九巴吸客新策略【詳情見下頁】

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

【Staycation酒店難做】逾廿人半島酒店「屈蛇」賀生日! 酒店謹守「限聚令」趕客卻被指不懂待客
2020/10/06
【Staycation酒店難做】逾廿人半島酒店「屈蛇」賀生日! 酒店謹守「限聚令」趕客卻被指不懂待客
疫市影響生意．業主拒減租! 尖沙嘴瓏門Cafe/紅磡分店宣布結業
2020/10/06
疫市影響生意．業主拒減租! 尖沙嘴瓏門Cafe/紅磡分店宣布結業
瑞士日内瓦公投通過最低工資 月薪最低＄32000 全球第一
今日
瑞士日内瓦公投通過最低工資 月薪最低＄32000 全球第一
著數優惠 香港 壽司郎 連登討論區

上一篇文章

施永青:香港年輕人缺危機感 既挑選工作也不願到大灣區

下一篇文章

瑞士日内瓦公投通過最低工資 月薪最低＄32000 全球第一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹