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瑞士日内瓦公投通過最低工資 月薪最低＄32000 全球第一

行內熱話 01:28 2020/10/07

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受新冠肺炎疫情影響，多國經濟大受打擊，人民面臨失業、貧窮等問題，全球生活費最高城市之一的瑞士日内瓦亦難逃一劫。早前日內瓦公投通過引進最低工資制度，若以每周工作 41 小時計算，約為每月 3,772 瑞士法郎（約 32,000 港元），屬全球最高。
     
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最低工資在上周末進行公投，獲得 2/3 的票數。法案通過後，最低工資將訂為時薪 23 瑞士法郎（約 194 港元），是美國的三倍多。假如每週工作工作 41 小時，則可獲得最低月薪 3,772 瑞士法郎（約 32,000 港元），為全球最高。據代表法國及瑞士的跨境勞工組織 Groupement transfrontalier europeen（GTE）表示，最低工資計劃在本月就會開始實施。

事實上，日內瓦的生活成本極高，根據美世諮詢（Mercer）今年的調查顯示，日內瓦是世界上生活費第 9 高的城市。日內瓦曾在 2011 年及 2014 年舉行是否施行最低工資的公投，只是當時均遭到否決。是次公投獲得通過，主要是受新冠肺炎疫情影響，日內瓦的貧窮問題被暴露出來，甚至有數以千計的民眾必須仰賴救助才有食物可吃。GTE 主席表示，疫情的出現，反映了部份瑞士人已無法在日內瓦生活下去，而公投的通過，是日內瓦較底層民眾團結起來的象徵。

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撰文 : 張文啟

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