【疫市增值】疫情下航拍攝影報名人數不跌反升　講師：課程排至12月

新冠肺炎疫情打擊各行各業，但是否無一幸免？有教學課程如常經營，甚至在疫情期間生意增加。有航拍課程導師指，有公司想了解法例安全性及可行性，加上個別人士對攝影工作有興趣，令近期多了學生報讀，疫情期間涵蓋航拍課程爆滿至 11 至 12 月。

航拍課程「殺出一條路」？

科技進步令相機能拍攝電影效果，Big Head Creative Company 創作總監周亦樂（Lock）表示，10 年前攝影較拍片課程受學生歡迎，單反相機內置攝錄功能，拍攝課程曾一度爆滿；近年則夥拍 Feva Works IT Education Center 開航拍課程，去年開始航拍機變得便宜，間接令課程更受青睞。

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▲ Big Head Creative Company 創作總監周亦樂。

千禧年代起政府推出持續進修基金（CEF），近期新增航拍內容的微電影電視製作課程，可使用持續進修基金，學員可動用過去資助餘額及不設申請有效期和次數限制（撤銷申領的時限和次數限制），除航拍內容以外導師還教授微電影製作、拍攝技巧和後製軟件操作，變相提高課程吸引力。此外，部分學生申請報讀課程，政府會發還學費，萬一航拍機損壞更可「名正言順」獲發還 80% 學費。

周亦樂又指：「有公司職員會先來上堂，之後幫公司決定往後有否需要使用航拍，令課程需求增加。現時學網頁製作、應用程式開發已落後，加上疫情很多人想成為 YouTuber ，令航拍課程需求更大。」他指，航拍課程排到 11 至 12月 。

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▲ 課程當中新增航拍內容，教授學員航拍器材及運用技巧。（圖為課程相片）

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教育統籌局曾提及以個人進修、培訓需要的課程幫助參加者提升職場競爭力，可列入可獲發還款的課程名單。周亦樂指，政府認為 CEF 課程直接可幫助就業者「搵食」視為符合資格。他又稱：「航拍課程名稱政府不獲批，他們會視航拍為『玩具』。」現時改「數碼錄像製作證書」名稱的課程，教授拍攝技巧及後期製作等，再加插航拍令課程變得合理，加上涉及航拍的職業未及多媒體製作廣泛，故選擇拍片及剪片納入CEF 課程。

▲ 「數碼錄像製作證書課程」課程內容主要教授微電影製作，短片構思、劇本製作、室內外拍攝手法，及後製錄像剪輯軟件。

政府去年 CEF 資助由港幣 1 萬元「加碼」至兩萬，申請者可動用過去資助餘額及不設申請有效期和次數限制。申請者先使用第一部分是原定 10,000 元，繼而再申請加碼 10,000 元的第二部份。當中第一部份學員共付比率為學費 20%，第二部份則學員其付比率為學費 40%。換句話，申請課程發還最多資助比率分別為學費的 80%，最多資助比率是 60%。

近年許多持續進修基金學校已倒閉，坊間航拍的上課時間疏落，一些兩個月一班，又有些逢星期六、日才開班教授，加上坊間大部分航拍課程沒有列入CEF，故課程費用昂貴。

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