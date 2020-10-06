疫市影響生意．業主拒減租! 尖沙嘴瓏門Cafe/紅磡分店宣布結業

龍門冰室/瓏門冰室老細張俊傑在 Facebook 表示，受生意不理想影響，決定把尖沙嘴瓏門Cafe/紅磡分店結業。



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事實上，早前已在上述兩個瓏門分店的頂讓消息傳出，今日龍門冰室/瓏門冰室老細張俊傑開腔表示，正式把尖沙嘴瓏門 Cafe/紅磡分店關閉。

張俊傑表示，瓏門冰室短時間內成功擴張至 8 間分店，但創業難、守業更難，在肺炎、食材成本高昂、業主堅決拒絕減租、政府未向瓏門冰室發放保就業基金、遭到無理抹黑的等等的情況下，店方開始捱不住了⋯。現在瓏門冰室需要關閉兩家分店，未來或有機會再縮窄業務規模。他又表示，10月16日將會是紅磡分店的「Last Day」。

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▲ 龍門冰室/瓏門冰室 2 間分店宣布結業

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