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【Staycation酒店難做】逾廿人半島酒店「屈蛇」賀生日! 酒店謹守「限聚令」趕客卻被指不懂待客

行內熱話 18:42 2020/10/06

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受新冠肺炎疫情影響，本港現時仍維持 4 人限聚令，所以不少人想跟親朋好友約聚會的話，都會改到別人的家，又或者在酒店預訂房間 gathering。之不過，早前有 KOL 在 IG 分享在半島酒店辦多人生日派對，但其後被酒店以「限聚令」為由請求離開的事件，就被受網民熱論，甚至有網友留言表示「等睇酒店群組」。 
    
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早前該女 KOL 在 IG 分享在半島酒店辦多人生日派對，但其後被酒店以「限聚令」為由請求離開的事件。蔡蔡帖文提到 book 了半島酒店套房舉行生日派對，邀請了數以十計的模特兒及 KOL 出席，但可惜晚上 7 時 30 分未開始 party 之際，就被酒店以「限聚令」為由，請求眾人離開。事主認為酒店環境及各類服務雖然很好，但以上事件令她覺得酒店處理手法很 harsh，更指有其他朋友到過不同地方搞派對都沒出現這種情況，着大家如果想舉辨派對的話，就別要選擇半島酒店了!

其他內容】 生意難做! KOL 去酒店室內玩煙花慶祝生日! 事主唔明為何被關注

該名 KOL 不滿半島酒店的服務

縱然現時這個 IG post 已被刪除，但網民早已截圖備份討論一番。觀望網友一眾留言，多數認為事主在疫情下仍辦多人生日派對是超有問題，直言「咁 多人去酒店開 P」、「等睇酒店群組」、「呢條女又幾好笑，自己有問題在先，人哋酒店嚟叫你處理唔覺得唔好意思，仲要話人哋唔好，有錢都唔去半島」，更恥笑「有錢就係自己場搞，唔使出去 book 啦」。另有網友認為「講真你廿幾個人 book 一間房，冇限聚令都唔係咁好啦」，甚至有網民以日本住酒店的規矩為例：「人哋日本啲酒店，話明兩個人住，你三個都叫你加錢」，直斥「tag 埋半島想公審人」此舉根本無禮。

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該名 KOL 不滿半島酒店的服務

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撰文 : 蘇家華

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