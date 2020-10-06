【附購買連結】台灣製造 EG 獨立包裝彩虹口罩已到貨 特價平均售$75盒

EG 表示，台灣製造的口罩已到貨，而且以優惠價發售。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

廠方指，現時獨立裝 EG 口罩已到港，而且經最新測試後，口罩的 BFE 和 PFE 已達 99%。一盒 30 個的獨立包裝口罩原售 $98，現在 $300/4盒，平均每盒 $75。

【其他內容】香港製造理的Level 3 口罩 現貨特價售 $125/50 個 附免郵優惠【購買詳情見下頁】

EG口罩規格

-密封獨立包裝，衛生放心，方便攜帶更換

-符合美國標準 ASTM Level 1

-BFE>99%

-PFE>99%

-台灣製造

-ISO 9001 :2015 認證工廠

-台灣政府合作工廠之一

-多種顏色選擇

【其他內容】附減價資料!全線盾牌口罩大劈價 最平$50盒/50片【購買詳情見下頁】

口罩購買連結<<<

【其他內容】 只要搭 $200 就得!? 搭巴士賺積分免費換九巴口罩一盒 九巴吸客新策略【詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】