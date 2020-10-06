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【香港零售】香港第三季商舖租金續瀉　銅鑼灣跌幅按年跌逾4成　靠運動悠閒品牌反底？

行內熱話 16:10 2020/10/06

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香港零售市道之差毋須再費唇舌，但何時會見曙光呢？可先看商舖租金走勢。戴德梁行今日（10 月 6 日）第三季寫字樓及商舖租賃市場報告，因零售市場持續不振，但商舖租金跌幅比過去幾季尚算平穩。

一如所料，以區份計商舖租金跌勢最急為銅鑼灣及中環，按季分別跌 7.9% 及 7.8%，年初至今則跌 41.3% 及 40.8%；尖沙咀按季跌 5.3%，年初至今跌33.4%，旺角按季跌 5.4%，年初至今累計跌 31.7%。

零售業總銷貨額跌逾1成 商會：政府應加碼助中小企數碼轉型救亡見下頁

租金跌因生意差，故商舖空置率同樣創新高。美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年 7 至 8 月尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環 4 四大核心區空置舖位（吉舖）數目增至 945 間，較今年首季升 37%，空置率高達 12.6%，銅鑼灣空置率更高見 18%，估計現時全港或超過 4,000 間吉舖。

戴德梁行香港商舖部主管林應威表示，第三季一線街舖租賃情況直至年底跟明年第一季變化不明顯，或有機會跌個位數，現時業主和租客皆持觀望態度。他續指：「我們留意到第三季市場開始出現幾個主要租賃活動，其中集中於運動悠閒品牌，預計疫情過後或成為新趨勢。」

疫情下商務客永遠消失？JAL攻廉航・泰航賣早餐幫補：見下頁

不過林應威預期，商舖租金今年內跌幅不會明顯，空置率亦未必急升，主要視乎未來 3 至 6 個月的本地消費模式。業主對街舖持貨能力，若大幅度減價租約 2 至 3 個月，按揭成數會上提升，亦會影響股價。

至於尖沙咀北京道的 2 至 3 線街舖情況，林應威認為，廣東道和海防道一線街舖數字較鮮明，2 至 3 線街舖集中生活百貨及飲食類雖然主要研究區域，當新冠肺炎疫情好轉零售生態便會轉變，而奢侈品集中的一線區域，將可徹底改變空置情況。

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撰文 : 鍾采餘

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