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【SME學堂】完全免費！10月中起商家可於Google購物分頁刊登產品資訊

數碼轉型 17:25 2020/10/06

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疫情期間，不少零售商開設網店以應付顧客需求。隨著愈來愈多商家投入電子商務，Google 早前宣布今年 10 月中起，亞太區的 Google Merchant Center 商家可以免費在 Google 購物（Google Shopping）分頁刊登商品資訊。

疫情刺激網購需求

早在新冠肺炎疫情爆發前，電子商貿在東南亞早已蓬勃發展，當地的網絡經濟在 2019 年市場規模達 1,000 億美元，預計 2025 年更將升至 3,000 億美元。購物方式亦因網購興起而產生變化

中小企宣傳好幫手！Google推免費網絡卡片一鍵即搜見下頁

今年10月中旬起，亞太區的Google Merchant Center商家可以免費在Google 購物（Google Shopping）分頁刊登商品資訊

Facebook落廣告花錢無效果？創業家歸納轉化生意 5 大竅門 見下頁

新冠肺炎疫情也更加速電商發展。Google 分析數據顯示，亞太區有 53% 網上消費者在疫情發生後更常選擇網上購物，且有接近 40% 原本沒有網購習慣的消費者表示，疫情結束後他們會傾向繼續在網上購物。

10月中起商家可免費刊登商品資訊

Google 自 2019 年起，在印度和印尼提供網上免費刊登商品資訊服務，現在 Google 把這項服務拓展至整個亞太區。亞太區 Merchant Center 商家本月中開始可以免費在 Google 購物分頁刊登商品資訊。

對零售商來說，無論有否在 Google 落廣告，均可得到免費曝光機會，向每日使用 Google 的數百萬名消費者宣傳自家產品。今年初 Google 在美國推出購物計劃，零售商家免費刊登商品資訊及廣告後，獲得的平均瀏覽次數增加 1 倍、瀏覽量超過 50 %，當中以中小企業的增長幅度最高。

掃手機俾錢太落後？Amazon One手掌支付面世見下頁

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Photo：Google Shopping、The Pancake of Heaven!

撰文 : 廖淑瑩

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