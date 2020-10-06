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【限聚令維持】禁堂食令延長・4人限聚令繼續　公眾溜冰場周五恢復隊際運動

行內熱話 14:51 2020/10/06

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香港本地新冠肺炎感染個案近日回升，政府今日決定將「4人限聚令」、食肆酒吧午夜 12 時的「禁堂食令」，以及強制戴口罩令等多項防疫規例，延長多 1 周，至下周四（10 月 15 日）。另外，今周五起公眾溜冰場可恢復隊際運動，人數上限可以多於 4 人，與運動處所的要求一致。

食物及衞生局局長陳肇始表示，除公眾溜冰場進行的隊際活動放寬至可多於 4 人外，所有社交距離措施僧繼續維持。她解釋，新冠肺炎疫情近日反彈，每周平均新增個案數量不跌反升，當中有不少源頭不明個案，反映社區中仍有隱形傳播鏈。因此大部分社交距離措施暫時不會放寬，而政府會在未來 1 星期視乎疫情發展，觀察能否進一步放寬防疫措施。

拆貨拉喼奇景不再 上水藥房：等通關「蚊瞓」轉代客寄貨見下頁

至於中港兩地通關時間，特首林鄭月娥今早表示，正繼續與相關當局緊密溝通香港、內地澳門人員往來安排，在未完全與內地或澳門建立往來的制度下，會先研究容許身處內地的香港人可以豁免 14 日強制檢疫要求。

中環士丹利街人流少一半 長者店主寧休業不願開檔齋傾計見下頁

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Photo：Festival Walk

撰文 : 廖淑瑩

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