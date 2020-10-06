【疫市營商】不減價、無優惠防爆買　IKEA「黑色星期五」寧賣二手貨助環保

每逢「黑色星期五」(Black Friday) 前，不少商家都會減價促銷，但今年 IKEA 卻沒有推出優惠、瘋狂減價，反而與二手電子商貿平台合作，轉賣二手家具傢俬。IKEA 是次舉動雖令公司在消費旺季的收入減少，但實際上是為了傳遞「平嘢也有好」的概念。

購物旺季不推優惠 反賣二手貨

全球每年有 900 萬噸的傢俬丟棄，作為全球知名的家具品牌，IKEA 也履行社會責任。因此，品牌在產生最多消費行為的節日「黑色星期五」，並未有推出折扣優惠吸引消費者購物，反而是鼓勵消費者購買二手傢俬，這不僅在市場上的促銷廣告中突圍而出，還充分表達 IKEA 支持環境永續發展的立場。

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推廣策略成功引起關注

大眾對 IKEA 家具的印象，不外乎是便宜、DIY、方便組裝等，但這些似乎都與「高品質」沾不上邊。二手傢俱不僅便宜，也間接向消費者傳達：IKEA 的傢俱並不只是便宜，而且使用多年後，仍能轉售其他人的耐用傢俱。當減價競爭逐漸成為購物旺季的常態，企業不妨構思與競爭對手與別不同的宣傳策略。IKEA 這次沒有推出折扣，也沒有推出限量產品，而是呼籲消費者不要過度消費，這樣做可能會令公司收入減少，卻能引起市場關注。

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