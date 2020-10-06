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【疫市營商】疫情下商務客永遠消失？JAL攻廉航・泰航賣早餐幫補

商管策略 12:18 2020/10/06

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新冠肺炎除了打擊航空業，同時可能會永遠改變行業結構。日本航空 (JAL) 料商務客可能永遠不能回復至疫情前的水平，故計劃將重點發展廉航業務。至於泰國航空（Thai Airways International）最近更拓展早餐業務，在商業區售賣早餐，為公司每月帶來 1,000 萬泰銖（約港幣 248 萬元）收入。

旅遊模式改變 日航轉攻廉航 

日本航空社長赤坂祐二接受《日經新聞》專訪時表示，商務客的需求可能比疫情前減少 20% 至 30%。商務客過去是公司的收入主力，因此日航必須轉向配合低成本旅遊的模式，才能填補商務客的缺口。現時日本航空全資擁有廉航 Zipair Tokyo，並持有捷星日本航空（Jetstar Japan）50% 的股份，以及春秋航空日本（Spring Airlines Japan）近 5% 的股份。赤坂祐二表示，將以東京成田機場為樞紐，建設日航的廉航網絡。

全球航空業冰封僅台灣・南韓Q2獲利？兩大因素成逆市奇葩見下頁

日本航空全資擁有的廉航Zipair Tokyo

無懼疫情旅遊寒冬 萬豪酒店靠「這項業務」收入逆市增長8倍見下頁

泰航轉賣早餐 每日至少賺9萬

至於泰國航空則拓展早餐業務，其早餐包括 3 個泰式油條和 1 份紫色薯仔蘸醬，售價為 50 泰銖（約港幣 12.4 元）。泰國航空公司代理總裁 Chansin Treenuchagron 指，公司推出的早餐大受印度消費者歡迎，早餐通常在幾個小時內就被搶購一空。據悉，泰航的早餐業務為公司每日帶來至少 40 萬至 50 萬泰銖（約港幣 9 萬至 12 萬元），每月銷售額約為 1,000 萬泰銖。

疫市自救！日本60輛「哈多巴士」排成迷宮創造觀光商機見下頁

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Photo：T1980、Yuya N

撰文 : 廖淑瑩

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