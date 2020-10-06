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【香港零售】拆貨拉喼奇景不再　上水藥房：等通關「蚊瞓」轉代客寄貨

業界頭條 12:03 2020/10/06

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以往「十一黃金周」有不少內地遊客訪港購物，帶旺本港零售業，但有指破壞行業結構。在新冠肺炎疫情下的上水新康街一帶的「藥房街」，如今只餘本地市民逛街，過往自由行或水貨客在街頭「拆貨」、「拉喼」的情境不再。有藥妝店負責人直言，等通關等得來也「蚊瞓」，店舖現時為客人寄貨到內地，以維持經營。

通關無期 靠代客寄貨為生

藥妝店負責人張先生表示，以往「十一黃金周」每日的生意額有 6 位數，甚至要招聘臨時工。但自新冠肺炎疫情爆發後，生意大跌 9 成，店舖也要求部分員工放無薪假。他又指，新康街現時有近 8 成的藥妝店停業，有些店主更轉為經營電子商貿生意。他認為，政府遲遲未公布通關日期，對他們一定有影響，「始終我地嘅收入來源大部分都係內地客」。內地遊客還未能來港，店舖現時唯有靠「代客寄貨」維持經營，張先生表示，寄貨至少可以有收入，但最好還是能夠盡快通關。

中秋國慶長假期帶旺香港酒店入住率？業界：惟本地客收入非長遠計見下頁

過往遊客在上水街頭「拆貨」、「拉喼」的情境不再

國慶假期訪港旅客人次暴跌

受新冠肺炎疫情影響，香港在「十一黃金周」出入境旅客均跌至新低。據入境處出入境旅客流量統計數字，單計今年 10 月 1 日至 4 日，訪港的內地和外地旅客合共只有 928 人次，較去年同期的 56.6 萬人次，暴跌 99.8%。當中訪港的內地旅客 4 日合共只有 658 人次，而去年同期訪港的內地旅客則有 47.8 萬人次。

頭龍商場生意欠佳小商場更差 上水匯商戶：減價都無人買惟有等通關見下頁

中秋國慶博反彈偏遇攔門雨 Band Show負責人：望天打卦等疫情完見下一頁

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撰文 : 廖淑瑩

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