【附減價資料】全線盾牌口罩大劈價 最平$50盒/50片

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近日盾牌動作多多，早前才開新專門店，最近又宣布把全線口罩減價。
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今次盾牌減價的口罩款式很多，包括:盾牌、東海和康加等。以最平的康加 Level 1 口罩，現售 $50盒/50個。
盾牌各款口罩最新價格：
盾牌
1.P-Class專業版ASTM Level 2 散裝
- 兒童145x90mm
- 幼童120x80mm
$80/盒/50片 散裝 藍色
2.P-Class 專業版ASTM Level 2
- M40成人175x90mm
- M43兒童145x90mm
- M46幼童120x80mm
$100/盒/50片 獨立包裝 藍色
3.Comfort舒適口罩,ASTM Level 3
M18 成人175x95mm
$130/盒/50片 獨立包裝 藍色
4.NOBLE貴族系列口罩
ASTM Level 3
M8 成人175x95mm
$140/盒/50片 獨立包裝 藍色
5.Medical醫科系列
ASTM Level 3
M1成人175x95mm
$150/盒/50片 獨立包裝 藍色
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美舒健
ASTM Level 3
M84 成人175x90mm
$90/盒/50 片 獨立包裝 藍色
Toukai東海
1.ASTM Level 3 綠色
M20 兒童口罩 145x90mm
5-12 歲兒童專用
價格： $70/盒/50片 散裝
2.ASTM Level 3 藍色
-M61成人175x95mm
-M62兒童145x90mm
-M63幼童口罩120x80mm
價格：$80/盒/50片獨立包裝
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康加Heal+h
1.康加Heal+h口罩ASTM Level 1
成人175x95mm
$50/盒/50片 散裝 藍色
2.康加Heal+h口罩 ASTM Level 2
成人175x95mm
$60/盒/50片 散裝 藍色
3.康加Heal+h口罩 ASTM Level 3
成人175x95mm
$70/盒/50片 散裝 藍色
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟