【附減價資料】全線盾牌口罩大劈價 最平$50盒/50片

近日盾牌動作多多，早前才開新專門店，最近又宣布把全線口罩減價。



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今次盾牌減價的口罩款式很多，包括:盾牌、東海和康加等。以最平的康加 Level 1 口罩，現售 $50盒/50個。

盾牌各款口罩最新價格：

盾牌

1.P-Class專業版ASTM Level 2 散裝

- 兒童145x90mm

- 幼童120x80mm

$80/盒/50片 散裝 藍色

2.P-Class 專業版ASTM Level 2

- M40成人175x90mm

- M43兒童145x90mm

- M46幼童120x80mm

$100/盒/50片 獨立包裝 藍色

3.Comfort舒適口罩,ASTM Level 3

M18 成人175x95mm

$130/盒/50片 獨立包裝 藍色

4.NOBLE貴族系列口罩

ASTM Level 3

M8 成人175x95mm

$140/盒/50片 獨立包裝 藍色

5.Medical醫科系列

ASTM Level 3

M1成人175x95mm

$150/盒/50片 獨立包裝 藍色

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美舒健

ASTM Level 3

M84 成人175x90mm

$90/盒/50 片 獨立包裝 藍色

Toukai東海

1.ASTM Level 3 綠色

M20 兒童口罩 145x90mm

5-12 歲兒童專用

價格： $70/盒/50片 散裝

2.ASTM Level 3 藍色

-M61成人175x95mm

-M62兒童145x90mm

-M63幼童口罩120x80mm

價格：$80/盒/50片獨立包裝

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康加Heal+h

1.康加Heal+h口罩ASTM Level 1

成人175x95mm

$50/盒/50片 散裝 藍色

2.康加Heal+h口罩 ASTM Level 2

成人175x95mm

$60/盒/50片 散裝 藍色

3.康加Heal+h口罩 ASTM Level 3

成人175x95mm

$70/盒/50片 散裝 藍色

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▲ 全線盾牌口罩劈價

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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