【附購買連結】香港製造! 理的新推中碼 Level 3醫用外科口罩 正式發售!

▲ 理的中童口罩

近日香港製的理的口罩供應穩定，不時也有合理價現貨發售。事實上，不少人覺得現在發售的成人 L 碼太大，所以廠方最新推出 M 碼版本。



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理的 M 碼口罩尺寸為 14.5cm x 9cm，即是常見的中童口罩。防護規格方面，此新推出的版本跟之前的 L 碼一樣，也是 Level 3 水平。一盒 50 個版本即日起在 HKTVMall 的理的專門店有售，賣 $160/盒。

▲ 理的中童口罩

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理的口罩規格

-符合美國標準 ASTM F2100-19 (Level 3) 及歐洲標準 EN14683 Type IIR

-細菌、微粒、病毒過濾效果≥ 99%

-14.5cm x 9cm

-50個

-非獨立包裝

售價:$160/盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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