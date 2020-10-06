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【附購買連結】香港製造! 理的新推中碼 Level 3醫用外科口罩 正式發售!

行內熱話 02:38 2020/10/06

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理的中童口罩

近日香港製的理的口罩供應穩定，不時也有合理價現貨發售。事實上，不少人覺得現在發售的成人 L 碼太大，所以廠方最新推出 M 碼版本。
   
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠

理的 M 碼口罩尺寸為 14.5cm x 9cm，即是常見的中童口罩。防護規格方面，此新推出的版本跟之前的 L 碼一樣，也是 Level 3 水平。一盒 50 個版本即日起在 HKTVMall 的理的專門店有售，賣 $160/盒。

理的中童口罩

其他內容】 香港製造理的Level 3 口罩 現貨特價售 $125/50 個 附免郵優惠【購買詳情見下頁】

理的口罩規格

-符合美國標準 ASTM F2100-19 (Level 3) 及歐洲標準 EN14683 Type IIR
-細菌、微粒、病毒過濾效果≥ 99%
-14.5cm x 9cm
-50個
-非獨立包裝

售價:$160/盒

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其他內容】  【附購買資料】Airish KF94 升級版口罩 超特價賣 $5 個【詳情見下頁】  

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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