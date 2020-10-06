防皮膚過敏超舒適! Medicom SAFE+MASK Sof-Skin 售$130/50個

不少人在戴口罩時，也會令面部感到不適，Medicom SAFE+MASK Sof-Skin 正可舒緩面部敏感的問題。



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Medicom SAFE+MASK Sof-Skin 最特別的是，口罩內層選用柔軟紙材，令面部不但更舒適，而且透氣度更高 。此外，此舉亦可減低皮膚過敏及敏感反應，增強舒適度，最適合適合皮膚敏感人士使用

現時東興藥房正發知此口罩，售 $130/50個。此口罩為中國生產。

Medicom SAFE+MASK Sof-Skin Earloop Mask 規格



-三層防敏感型醫療口罩

-一盒50個

-非獨立包裝

-通過美國FDA ASTM-2100口罩標準

售價:$130盒

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▲ Medicom SAFE+MASK Sof-Skin Earloop Mask

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▲ Medicom SAFE+MASK Sof-Skin Earloop Mask

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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