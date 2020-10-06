【執返正?】佛山山寨「一番街」被下令整改 拆走日式招牌旗幟改掛國旗

疫情尚未結束，大家都沒辦法到日本旅遊。沒想到，中國佛山突然出現了一條以「日本澀谷六丁目一番街」爲主題的「中國版一番街」，還成爲了内地網紅的打卡新熱點。然而，「中國版一番街」的消息很快就傳到日本並引起熱議。可能因爲這樣，有關當局近日強令要進行整改，最終大部分日式招牌、旗幟被拆走或遮蓋，並改爲懸掛五星國旗。



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這條中國版一番街名為「南海一番街」，當中抄襲了不少日本新宿歌舞伎町及澀谷六丁目一番街的外觀元素。消息傳到日本後，不少日本網民狠批當中的動漫日式招牌或侵犯版權。而有關當局隨後亦作出行動，要求「一番街」在十一國慶假期期間進行「整改」，處理所有模仿日式元素的旗幟、招牌、路牌等。

結果，「南海一番街」内的大部分旗幟被拆走，招牌亦被紙遮蓋，就連「一番」街的字眼亦被完全蓋住。有些店鋪其後改爲懸掛五星國旗，但人來人往拍照的情況已不復再。沒想到「南海一番街」最終只能維持短短兩個月呢。

▲ 廣東佛山日本一番街

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▲ 廣東佛山日本一番街

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