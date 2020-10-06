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【疫市營商】一張紙摺出手袋燈座兼創品牌　應屆90後傑青將興趣變成事業

商管策略 16:01 2020/10/06

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2020年奪十大傑出青年殊榮陳栢熹，他是香港摺紙協會創會主席兼專業摺紙藝術家。

一張紙可以變化萬千，一名 90 後將摺紙興趣轉化成事業，奪得 2020 年十大傑出青年，他就是陳栢熹（Kade）。12 歲有緣目睹日本摺紙大師將紙摺成一條龍，因而對摺紙產生興趣，14 歲憑作品 Fiery Dragon 獲獎，更創立香港摺紙協會，成為摺紙藝術家。

陳栢熹十多年來舉辦超過 500 場工作坊，弘揚摺紙藝術發展。大學修讀產品設計科的他，將摺紙原理設計演化立體商品設計，現時設自家品牌「ORIME」，真正把興趣變成藝術。

日本研發摺紙多角擦膠 共 45 個尖角可以擦得超細緻見下頁】 

一張紙價值何在?

一張紙不可拼接、只能接疊一次，陳栢熹以「一紙不折」原則鑽研摺紙藝術，並曾於眾籌平台 Kickstarter 推廣犀牛摺紙網上圖書（Rhinoceros Origami E-book）摺紙概念。他反問：「為何一張紙的可能性這麼大卻沒有人玩？」

一般人認為紙可以很便宜，只要花 1 至 2 元便買到，但摺紙藝術價值可升至幾千、甚至幾萬元。他舉例，曾有加拿大摺紙作品價值可達港幣數萬元，惟香港人暫時未接受將摺紙商品化。

出爐傑青教疫境營商之道：檢討得失比短期勝負更重要見下頁】 

早前陳栢熹與政府合作以海洋生物為題，設計北角海濱長廊公用座椅。

摺紙藝術融入生活

摺紙藝術融入生活絕對有可能，早前陳栢熹與政府合作以海洋生物為題，利用摺紙 2D 平面變成 3D 立體概念設計公共座椅座椅，為北角海濱長廊增添維港活力。作為十大傑青之一的陳栢熹，現時最大改變是過去配合別人要求製作摺紙作品，而現在的創作是屬於自己。他的自家品牌「ORIME」 於今年參與深港設計雙城展—「雙城品未」，與東莞嘉洲文教用品有限公司合作，複雜的摺紙技術結合真皮材質製成的手袋，其設計可因應出席各類場合，或按用家喜好摺疊任意調整適合大小。

科學融入藝術STEAM教育　劇團推廣科藝戲劇迎商機見下頁

陳栢熹早前製作燈座樣板，以「光固化3D打印」（SLA 3D printing）利用摺紙原理設計燈座。

「利用摺紙技術製作的產品成本高昂」陳栢熹說。他透露，該手袋成本接近港幣 1000 元。為配合香港空間等設計市場，早前製作燈座樣板以「光固化3D打印」（SLA 3D printing）利用摺紙原理設計燈座，並透露一個 30 厘米燈座製作成本接近港幣 4000 元，現階段物料不能摺疊，正尋找可摺疊物料。

現時陳栢熹發現摺紙在工業領域設計上可塑性，得到傑青後，他希望參與救災公益服務，可配合3D打印技術，製成摺疊式醫療手腳支架，節省運輸成本控制，打破地域限制以作救災之用。

藝術融合「新零售」增品牌吸引力見下頁

陳透露，現階段這物料不能摺疊，正尋找可摺疊物料。

傳統藝術轉型 微縮花牌弘揚香港本土文化見下頁

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撰文 : 鍾采餘

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