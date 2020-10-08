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【疫市營商】港青拍檔為傳統酒樓注入活力 鳳城酒家子承父業：傳統行業口碑最重要

商管策略 15:06 2020/10/08

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鳳城酒家第二代傳人趙志盛（左）、李宇傑（右）。

傳統中式酒樓生意因新冠肺炎疫情嚴重受創，有 66 年歷史的鳳城酒家現時由兩位第二代傳人接手，第一代父輩是拍檔，第二代也是拍檔。為了順應大潮流，二人將品牌重新包裝，為傳統酒樓注入活力應對疫市。

香港鳳城酒家在 1954 年由馮滿創辦，後來交給不同傳人包括趙志盛的父親趙海峰。趙志盛說：「我爸爸是馮滿徒弟之一，後來爸爸與我拍檔李宇傑 (Chris) 的父親合作，齊齊做好這個品牌。大約 5 年前，我們就各自繼承了爸爸的事業。」

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鳳城酒家飲食集團主打順德菜，現時共有 5 間分店，3 家老店位於上環、銅鑼灣、屯門， 2018 年集團創辦了新派品牌「鳳城1954」，於九龍灣 MegaBox 和荃灣愉景新城各有一間分店。

李宇傑說：「我們的客源很多都是上了年紀的老人家，所以想嘗試多些不同路線，兩間商場有很多年青家庭，又有各式的娛樂設施，很適合我們開拓年青人路線，帶動新客源。另一方面，傳統酒樓佔地非常大，要有很多員工才能順暢運作，新店規模細，少 3、4 成人手亦可以運作，成本控制上會更得心應手，藉著新舖我們亦想研究新模式能否在市場生存。」

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「鳳城1954」的點心加入了小朋友喜歡的動物元素。

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「鳳城1954」除了有鳳城招牌菜外，部分菜色更會加入小朋友喜歡的動物元素，點心外型討喜；新舖可以「飲夜茶」，晚市也能叫點心，李宇傑笑言夜茶是近年的趨勢，嘗試在新舖實行後非常受歡迎，兩老見到新模式廣受接納亦非常開心。

新舖有聲有色，但舊舖亦不能落下，銅鑼灣分店開業 18 年，集團在上月斥資 300 萬元重新裝修。趙志盛表示，順德菜的特色是「巧手」，做法傳統老派、工序繁多，為了保持出品，至今集團堅持不用中央工場。他解釋：「父親最大的要求是要真材實料，我們亦恪守父輩原則，每間舖的出品部人手我們都保持在一定數量，務求保證食物質素。過往生意最好時，招牌炸子雞 3 小時可賣 120 隻，平均分半鐘賣到 1 隻，都是出品有水準，保持到口碑。」

銅鑼灣分店最近重新裝修。煥然一新。

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撰文 : 陳文政

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