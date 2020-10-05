【附購買方法】名廠Level 2出現! Medicom Safe+Mask Premier Plus口罩 藥房售$128/50個

近日名廠 Medicom 口罩不斷返貨，但主要是集中 Level 1 的入門級數口罩。但 Level 2 的 Medicom Safe+Mask Premier Plus 口罩終於返貨。



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大角咀仁康港灣藥房表示，Medicom Safe+Mask Premier Plus 即將到貨。它為 Level 2 口罩、PFE/BFE >98%，50個裝非獨立包裝，尺寸為 175 x 90mm，售 $128/50 個。口罩為中國製造。

▲ Medicom Safe+Mask Premier Plus口罩

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門市地址：大角咀福利街8號港灣豪庭地下G23

▲ Medicom Safe+Mask Premier Plus口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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