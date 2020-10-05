【遊日曙光】港人最快明年4月遊日本全城狂喜？業界：審慎樂觀

新冠肺炎疫情爆發，全球收緊入境限制。日本傳媒報道，為配合東京奧運，日本政府擬明年 1 月推出新措施讓遊客「免隔離」入境，料最快於 4 月試行。香港業界當然歡迎，但始終疫情未完，對旅行社也只是審慎樂觀。

旅遊業議會主席黃進達表示：「到現時我們暫未收到正式相關通知，但若果日本會推行新措施，我們非常歡迎。不過，在實行上仍要視乎兩地配合，例如開放入境後，檢測的規模，以及用甚麼方式檢測，回港後要不要隔離，隔離又能否放寬等通通都要考慮。」

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▲ 日本一直是香港人所熱愛的旅遊勝地。

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黃進達續稱，亞洲區中日本、泰國新冠肺炎疫情相對穩定，亦是港人熱愛的旅遊勝地，旅遊發展局正跟 11 個國家磋商建立「旅遊氣泡」，日本也是其中之一，若然日本能夠重開，將能非常幫助到業界。

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日本媒體報道，為了配合東京奧運能順利舉行，日本政府正研究放寬外國遊客出入境措施，暫定最快在明年 4 月試行。新措施將要求旅客在入境前先取得入境簽証、下載指定健康管理 app、提供病毒檢測的陰性証明和必須購買旅遊醫療保險。入境時需再次接受病毒檢測並呈陰性結果。入境後的 14 日內，以「発熱健康相談サポートセンター（暫稱）」滙報健康狀況。

▲ 旅遊業議會主席黃進達。

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Photo：何志衡