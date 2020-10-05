【管理Tips】裁員夠狠老闆最有利？人事顧問：員工辭職不如等被裁補水

國泰航空及國泰港龍早前公布不申請第二期「保就業」計劃，至昨日（10 月 4 日）網上流傳國泰航空今日將向 700 名機師及 400 名職員派解僱信，合共逾千多名員工。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，按航班大減情況來說，裁員後若要回復疫情前人手規模，相信要 2 至 3 年，故需慎重安排縮減人手規模及影響；員工本身雖被動，但亦要「知所進退」，與其主動辭職不如等待被裁反而更有利。

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她又指商務旅客並非國泰主要客群，加上英國及美國疫情持續反彈，一般市民正在等待疫苗影響出入境，隔接影響航空業。

企業分配工作方面，周綺萍表示，航空業也劃分營銷部培訓及支援部（Support Staff），過往培訓空中服務及語言培訓。她比喻，若語言培訓導師只得 1 人，若人手減少後能否找 1 人兼顧兩種培訓呢？也要企業作好後續人手部署。

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▲ 毅知顧問公司董事總經理周綺萍

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此外，企業裁員前要確保以下 3 點：

（1）賠償方案：除按法例賠償外，可否優厚賠償；

（2）裁員的對象：企業應該從員工履歷中，按資歷及年資介定裁員準則？因被裁員的員工需要公平信服機制，建議企業可預先準備裁員理由；

（3）留下員工需要足夠的溝通：企業應留意員工心理，足夠的溝通或會避免員工多餘猜想。

辭職風險高 待被解僱反有利？

周綺萍又稱，被裁員的員工可考慮轉行，但先要了解自己的技能或可考慮轉移酒店業、零售業等其他工種，惟現時新冠肺炎疫情不明朗因素影響下，旅遊零售相關行業前景未見曙光。

現時就業市場波動，周綺萍認為員工等待被裁反而比主動辭職更有利。她解釋：「對於不被裁減的僱員或可考慮等待公司先動手，因裁員可確保有一筆解僱費。相反，選擇辭職或會面臨新公司倒閉的風險。」

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