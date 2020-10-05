【管理Tips】出爐傑青教疫境營商之道：檢討得失比短期勝負更重要

▲ 中國象棋特級大師周世傑勇奪傑青。

十大傑出青年選舉 2020 結果出爐，中國香港棋院象棋發展總監周世傑成為本年七位傑青之一，他坦言棋如人生，有得有失，最重要的是不怕失敗，就算失敗亦要仔細分析原因，就像是棋類「覆盤」般，對局完畢後復演該盤棋記錄，檢討下子優劣與得失關鍵，不斷改善進步才能「翻盤」。他表示，個人生活以至公司營商是公平博奕，故寄語年青人：「求則得之！立志去實踐就能得到！」

周世傑笑言，香港的學棋文化圍棋最受歡迎，象棋次之，國際象棋排第 3，這是由於圍棋門檻低較易學，中國象棋則有 7 個兵種，學生要學非但要懂得所有的字，更要學懂不同棋的走法，所以即便中國香港棋院推廣時亦以圍棋作重點，畢竟大部分父母都是懂象棋而不懂圍棋，朋友無法在家學習便更有動機找老師。

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▲ 周世傑希望未來能為象棋作更多推廣。

平時教學生，周世傑會一再強調覆盤才是最重要，因勝敗仍兵家常事，知錯、並且能改才是學習的頭等大事。今年 39 歲的周世傑在年青時曾誤入歧途，亦是在檢討人生後重新出發，最後才成功活出了嶄新人生。他說：「學生下棋輸了，我們便鼓勵他，幫他分析為什麼會輸，又要怎樣才能夠改正。象棋想捉得好，一定要有找到問題、修正問題的能力。這個方法放諸四海皆準。想做好一件事，有耐性，懂得利用數據、策略分析、冷靜處理是不二法門。」

不過, 個人精明也會遇上天時地利不和的的情況。周世傑坦言，新冠肺炎疫情下棋院課堂大部份要暫停，包括私人教學，收入估計少近 8 成，但他相信疫情總有過去的一天。

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▲ 周世傑指出象棋最重要的是復盤能力，這項能力亦可用在其他地方上。

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周世傑是全港僅 10 名的中國象棋特級大師，其中只有 3 位會開班授徒，他亦是其中之一。他說：「香港學生的象棋水平非常高，近日我們有學生在廣東省得到少年省省冠軍，這賽事有近 1,000 人參加，冠軍含金量極高，奪冠讓我們非常自豪。」

得到傑青後，他希望能夠向更多人推廣中國象棋，讓更多人了解這種改變了他一生的優秀智力運動，弘揚國粹。

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