【十一市道】中秋國慶長假期帶旺香港酒店入住率？業界：惟本地客收入非長遠計

4 日的中秋及國慶長假期完結。在新冠肺炎疫情本港市民無法外遊下，不少酒店推出本地度假住宿優惠吸引本地顧客。有業界人士表示，在剛過去的長假期，整體酒店入住率約 6 成多至 7 成，但他指本地客並非酒店業的主要收入來源。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城今晨在電台節目中表示，本地度假優惠只能減少酒店業虧損，希望政府能盡快推出「健康碼」並恢復正常通關。他又指，不少酒店因新冠肺炎疫情推出本地度假住宿優惠，但現時整體酒店入住率僅及以往 3 成多，周末好些，可達 4 至 5 成。在剛過去的中秋國慶長假期，整體酒店入住率約 6 成多至 7 成，而部分高檔酒店入住率更達 7 至 8 成，房價約 2,000 至 3,000 港元。

李漢城預計，本地度假住宿優惠會持續到年底。他強調，本地顧客並非酒店業的主要收入來源，如果要等待零確診一段時間才能通關，目前業界經營仍十分困難。

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▲ 香港四季酒店推出43折住宿優惠

多間酒店10月繼續推出優惠

訪港旅客大減，不少酒店推出優惠吸引本地客。當中四季酒店推出 43 折住宿優惠，星期一至五二人入住房價港幣 2,580 元（連服務費 2,838 元）起 ; 星期六、日入住房價 2,925 元（連服務費 3,218 元）起，包雙人早餐及雙人 3 道菜晚餐，晚餐更附送兩杯氣泡酒。

至於北角的維港凱悅尚萃酒店二人入住星期一至五房價只需港幣 980 元（連服務費 1,078 元） 起 ; 星期六或星期日入住房 1,130（連服務費 1,243 元），房價已包雙人早餐（外賣自取型式）及自助午餐。

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