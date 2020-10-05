【十一市道】西九龍文化區人頭湧湧　熟食檔：中秋翌日比正日生意升3倍

西九龍文化區是香港本地藝術文化界交流合作平台，過往藝術公園曾舉辦工作坊和手作市集，公園草坪伸延至整條海濱長廊，也本地市民周末好去處，遊客也會前來觀光。有藝術公園攤檔負責人指, 今年中秋節情況如「人湧出來一樣」，中秋節翌日比正日生意更約升3 倍。

SME.hket 記者到上週末從西九龍藝術公園步行至正中央的自由空間，發現有 3 間合作攤檔營業，惟公園的市面人流一般。相反，步行至自由空間發現部分餐廳爆滿，往往排隊才可進場。

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▲ 攤檔因應季節售賣不同小食

近西九龍藝術公園入口、售賣熟食酒水的攤檔負責人 Phy 指：「中秋節正日及翌日生意最好，正日情況如『人湧出來一樣』，比平日營業額高 1 至 2 倍，中秋節翌日比正日生意高達 3 倍。」她又指，6 月曾一度要停業，現在重開則主要售賣冰凍食物，溏心蛋、泰式豬脾，以及雞脾等熱食，如無意外攤檔會開放至今年 12 月。

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▲ 近西九藝術公園有3間攤檔

另一檔「來佬漢堡」的 Pyiame 負責人 Vhil 表示，中秋節與平日銷售約增 5 至 6 成，平日週六、日最高峰可賺 12% ，攤檔收入足夠維持成本。之前除賣漢堡外還售賣西瓜，基於季節之分、天氣炎熱轉售漢堡、牛柳粒等輕食食物，頗受小朋友歡迎。他續指：「公司是一間活動策劃公司、專做大型活動為主，過往一向發展餐飲策劃（Food and Beverage），因疫情關係投標（西九文化區）開攤檔，鄰近M+ 展亭還有數間同品牌的攤檔。」

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▲ 活動策劃公司因疫情關係投標（西九文化區）開攤檔

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