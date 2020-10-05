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【十一市道】中秋國慶博反彈偏遇攔門雨　Band Show負責人：望天打卦等疫情完

業界頭條 16:01 2020/10/05

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新冠肺炎疫情肆虐令表演比賽等公眾活動近乎停頓，即使以勉強舉行，亦受防疫距離所限無法「炒熱」，有些更只是網上直播，難有氣氛可言，直接或簡接影響收入。

音樂娛樂公司 Music-On-Demand 負責人 Evangelina Klip 表示，一向有接婚禮 Live band 等各類大型商業活動表演，近期跟西九文化區合作，在中秋假日傍晚時段表演爵士樂，惟氣氛效果差強人意。

地產霸權？網購才是致命傷 利東街家庭式喜帖小店：做得幾耐就幾耐見下頁

Live band 要隔安全距離。

中秋節「細枱」訂座率近8成好暢旺？酒家：欠大枱客埋單收入少3成見下頁】 

Evangelina 坦言，公司今年收入劇減，今年 2 月新冠肺炎爆發開始零收入，10 月上旬的西九文化區表演是「開齋作」、近半年第一單生意；可是就算疫情緩和，人流仍然時多時少，且觀眾反應一般，最慘的是理應最多人的中秋正日因為暴雨被逼停止活動，而近日出演又因為需要拉起橫帶確保防疫距離，破壞氣氛。她坦言公司現時見步行步。

西九文化區的人潮仍然時多時少。

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撰文 : 陳文政

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