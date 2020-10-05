【SME學堂】KENZO創辦人高田賢三離世 經歷賣盤、易角50年心血如何成為國際品牌？

知名時裝品牌 KENZO 創辦人高田賢三（Kenzo Takada）因感染新冠肺炎，昨日在巴黎病逝。高田賢三在 1970 年創立 KENZO ，以頗具特色的和風印花設計聞名世界。品牌曾經歷賣盤、易角，但高田賢三仍沒有退出時裝界，甚至在今年 1 月推出新品牌「K三」。

主打和風印花設計 獲雜誌總編輯賞識

高田賢三早年透過妹妹的時尚雜誌對時尚產生熱愛，其後進入神戶市外國語大學就讀。但他覺得大學生活無聊，最後違背家人意願退學，選擇前往東京文化服裝學院鑽研時尚相關知識，畢業後在 1964 年移居巴黎，嘗試在時裝界發展，參加時裝發布會及出售設計稿。

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▲ KENZO創辦人高田賢三（Kenzo Takada）

1970 年高田賢三成立 KENZO，初期售賣自製女裝，作品主張鮮明的和風印花設計。高田賢三甚至在附近的小巷舉辦時裝表演，雖然當時只有 20 多位觀眾，但得到時尚雜誌《Elle》總編輯的賞識，隨後高田賢三的作品成功登上《Elle》封面，其知名度也得以提升。

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▲ 高田賢三的作品主張鮮明和風印花設計

獲LVMH收購 高田賢三仍推出新品牌

KENZO 1987 年推出男裝、童裝及家品，亦受歡迎。直至 1993 年，奢侈品集團 LVMH 將 KENZO 收購，高田賢三也在 2000 年宣布退休，但這不代表他退出時裝界。他在 2005 年仍以室內設計師的身份發布餐具品牌 Gokan Kobo，甚至今年 1 月推出新品牌「K三」，融合日式與法式風格的家居品牌，可見高田賢三長袖善舞。

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▲ 高田賢三在今年1月推出融合日式與法式風格的家居品牌「K三」

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Photo：Yat Yeeim、H&M Group、kenzotakada_official