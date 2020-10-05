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【疫市營商】在地生產無法救市？可口可樂擬削旗下品牌 健怡可樂成絕響

商管策略 11:22 2020/10/05

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新冠肺炎疫情重創全球零售業，就連飲品品牌也不能倖免。飲品製造商可口可樂（Coca-Cola）雖然憑著在地化生產令產品在疫情下仍能維持供應，但公司計劃削減旗下品牌數量，當中包括健怡可樂（Diet Coke）。

椰子水、健怡可樂恐停產

據《華爾街日報》報導，為應對新冠肺炎疫情對業務的影響，可口可樂目前專注於滿足消費者的需求，並考慮削減部分滯銷的可口可樂和健怡可樂（Diet Coke）等品牌，只保留那些較歡迎的品牌。據悉，可口可樂已決定將在今年年底前停產 Zico 椰子水。另外，Feisty Cherry 健怡可樂、使用低卡路里甜菊葉糖及及膠樽物料可回收的「環保」可樂 Coca-Cola Life，以及一些限定地區發售等產品，牌恐將面臨停產危機。

「可樂雙雄」疫情命運截然不同 3 大因素令可口可樂輸給百事見下頁

健怡可樂 Feisty Cherry 口味恐面臨停產

可口可樂已決定將在今年年底前停產Zico椰子水

GAP實體店業績大跌近半！靠花色口罩 3個月帶來1.3億收入見下頁

疫情下飲品供應不受影響

雖然可口可樂計劃削減旗下品牌數目，但公司採用在地生產令產品在新冠肺炎疫情期間仍供應穩定。「可口可樂系統」（the Coco-Cola System）是雙層體系，由可口可樂公司及「裝瓶廠」組成。特別之處在於，裝瓶廠是獨立公司，可口可樂公司並不會管理飲品生產，而是交由各地裝瓶廠全權負責。即是指，市面上大部分的可口可樂都不是可口可樂公司自行生產，而是可口可樂授權和簽約的裝瓶公司生產。目前世界各地總共有 225 間授權裝瓶廠，而公司節省的資源便專注於經營品牌等增加企業價值的核心事務。

疫情促使日本餐飲業轉型不再 吉野家開外賣店．塚田農場賣急凍食品 見下頁

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Photo：Mike Mozart@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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