【附購買連結】日本製造防紫外線! 西川Snoopy可重用口罩 6 款超可愛登場

如果大家曾到日本百貨公司的話，都會見到西川推出的高級床上紡織用品發售。今次西川更推出 Snoppy 的可重用口罩。



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西川 Snoppy 的可重用口罩共有六款，分 3 個組合發售，分別為 2 套成人尺寸和 1 套小童尺寸。前者售價為 2,640 日元 (連稅)和 2,200 日元 (連稅)，現已公開發售。

▲ Snoopy可重用成人口罩

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此 Snoopy 口罩印上超得意 Snoopy 圖案，每款皆有不同圖案，Snoppy 迷定要儲成一套。口罩是日本製造，可清洗 100 次，可提供防疫功能。但廠方沒有透露其詳情防護規格。此外，口罩更可阻隔 97% 的紫外線呢!

▲ Snoopy可重用成人口罩

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▲ Snoopy可重用小童口罩

▲ Snoopy圖案

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▲ Snoopy圖案

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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