【附購買連結】 日本Hello Kitty卡通口罩 獨立包裝售$85/30個

SweetyMagic 是售價化妝品和玩具的百貨店，不時也有發售口罩，今次就發售 Hello Kitty 和 Cinnamoroll 口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網

店方擁有實體門市和網店，今次發售的是日本卡通口罩 Hello Kitty 和 Cinnamoroll 。口罩採用壓印方式印上公仔圖案，設計低調簡約。此口罩採用的是較 17.5mm 小的 16.5mm 尺寸，較適合小瞼人士和中童使用。店方指，口罩支援 VFE 99% 防護，但沒有提及產地。

口罩原價 $140，特價售 $85，11 月才到貨。

【其他內容】 【附購買資料】Airish KF94 升級版口罩 超特價賣 $5 個【詳情見下頁】

▲ Cinnamoroll

口罩規格

-尺寸：9 X 16.5 cm

-PM2.5, 病毒飛沫, 細菌, 花粉 99%截留過濾

-VFE99%

-30個獨立包裝

售價:$85

(11 月到貨)

口罩購買連結<<<

【其他內容】 只要搭 $200 就得!? 搭巴士賺積分免費換九巴口罩一盒 九巴吸客新策略【詳情見下頁】

▲ Hello Kiity 口罩

【其他內容】 香港製造理的Level 3 口罩 現貨特價售 $125/50 個 附免郵優惠【購買詳情見下頁】

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】