【附購買連結】香港健康口罩新推和風櫻の戀系列 獨立包裝納米口罩$128/盒 30個

香港口罩廠香港健康口罩表示，新推兩款和風櫻の戀口罩。



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今次廠方推出兩款和風口罩，分別是粉紅色櫻花和傳統櫻花圖案。廠方製造的口罩採用納米料，Level 2 水平，售$128/盒。

香港健康口罩規格

-納米口罩Nano Mask

-BFE99.9%

-PFE98%

-VFE99.9%,

-Level 2

-成人/中童

-30個獨立包裝



售價:$128/盒

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▲ 香港健康口罩新推和風櫻の戀系列

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