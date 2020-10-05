【四千即做店主?】先達翻生靠 PS5 定 iPhone 12？先達手機店店主：轉型才是新出路

近日有財經消息談及先達舖租、舖價大跌一半，記者近日走訪先達，亦找來先達數碼匯店主阿勇，令大家更了解炒 iPhone 熱潮過去後的先達現況。



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數碼匯店主阿勇，有「先達小炒王」之稱，曾在 iPhone 6、6s 年代，每日預備數百萬現金收機，經歷日賺 6 位數字嘅黃金年代。阿勇坦言，隨著 iPhone 熱潮退卻，加上疫情影響，先達人流大減，「吉舖」近月略為增加，主要集中在 2 樓。

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▲ 數碼匯店主阿勇，人稱「先達小炒王」

自 iPhone 6s 後無得炒嘅年代，先達舖價、舖租已經不斷減，亦曾出現 $3,000 舖租嘅歷史低位，但近年略有回升。對比疫情前，現時舖價大約減 15%、舖租大約減 25%，不過，阿勇話而家 2 樓舖位一般都要 $4,000 起跳，未返去歷史低位。

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雖說 iPhone 無得炒，但其實先達亦有繼續收機，並延伸至 Samsung 、小米等手機。阿勇坦言對 iPhone 12 無期望，雖然好多新機都真係會炒高，尤其係旗艦機，但就算 iPhone 都可能只係炒頭幾日。而疫情亦令許多來自中國內地、東南亞嘅買手無法來港，料生意唔會多。

先前開賣嘅 PS5 或會掀起炒風，但阿勇就話應會帶旺信和、好景，相信先達未能受惠。阿勇直言，先達以往太單一化，須更多元化的店舖吸客。

目前會行先達，主要係維修手機、放機嘅客人為主。阿勇又指：「先達亦有新店進駐，例如：賣名酒、名錶、限量版波鞋等，希望藉此增加客源，始終先達位於交通樞紐，有一定優勢。」

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