終於退下火線! 馬雲真心警告:中國晶片落後 20 年 不要自滿

馬雲 19 年 9 月辭去阿里巴巴董事局主席，今年 10 月 1 日終不再擔任阿里巴巴集團董事。近日網上流傳一段馬雲的演說影片，當中透露他對中國晶片業的一些看法。



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影片馬雲舉例說，美國打壓海外版抖音和微信，是因為美國開始害怕，因為中國這些 APP 做得比美國做得好。馬雲更引用一個美國朋友的話，近年中國創新極多，而美國只有一個馬斯克 (Elon Musk)。

但馬雲就不同意這見解，指美國雖只有一個馬斯克，但他卻帶給世人顛覆世界的創新和發明。他指出:「一個馬斯克，一個喬布斯，一個牛頓，一個愛因斯坦…這樣的一個人，即能影響一個或多個時代，中國近代以來，幾乎一個都沒有!」

▲ Elon Musk

雖然近年中國確實有創新，但馬雲指只在應用上的創新，「正底層的東西我們並沒有創新」。他指雖然有抖音、美團和拼多多等，但只是應用，如沒有手機支持，是無法成功。馬雲表示，「互聯網和智能手機都不是我們發明的，而晶片我們還落後 20 年。真正底層的運算和邏輯，底層的科學和科技，還遠遠落後於人」。

馬雲指，如果中國沒有國外科技，目前中國只能勉強生產 90 納米級別的晶片，即是英特爾 2004 年的技術。

中國人工智能水平領先，但馬雲指其實情況跟 APP 一樣，真正底層的人工智能運算和邏輯，中國同樣落後於人。「沒有基礎科學和科技，再多的應用創新，到最後還是要受制於人。」

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