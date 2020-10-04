  • 30°C
香港時間 : 20201004日 (日) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

終於退下火線! 馬雲真心警告:中國晶片落後 20 年 不要自滿

行內熱話 15:56 2020/10/04

分享：

馬雲 19 年 9 月辭去阿里巴巴董事局主席，今年 10 月 1 日終不再擔任阿里巴巴集團董事。近日網上流傳一段馬雲的演說影片，當中透露他對中國晶片業的一些看法。

【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網 

影片馬雲舉例說，美國打壓海外版抖音和微信，是因為美國開始害怕，因為中國這些 APP 做得比美國做得好。馬雲更引用一個美國朋友的話，近年中國創新極多，而美國只有一個馬斯克 (Elon Musk)。

但馬雲就不同意這見解，指美國雖只有一個馬斯克，但他卻帶給世人顛覆世界的創新和發明。他指出:「一個馬斯克，一個喬布斯，一個牛頓，一個愛因斯坦…這樣的一個人，即能影響一個或多個時代，中國近代以來，幾乎一個都沒有!」

Elon Musk

雖然近年中國確實有創新，但馬雲指只在應用上的創新，「正底層的東西我們並沒有創新」。他指雖然有抖音、美團和拼多多等，但只是應用，如沒有手機支持，是無法成功。馬雲表示，「互聯網和智能手機都不是我們發明的，而晶片我們還落後 20 年。真正底層的運算和邏輯，底層的科學和科技，還遠遠落後於人」。

馬雲指，如果中國沒有國外科技，目前中國只能勉強生產 90 納米級別的晶片，即是英特爾 2004 年的技術。

中國人工智能水平領先，但馬雲指其實情況跟 APP 一樣，真正底層的人工智能運算和邏輯，中國同樣落後於人。「沒有基礎科學和科技，再多的應用創新，到最後還是要受制於人。」

其他內容】 只要搭 $200 就得!? 搭巴士賺積分免費換九巴口罩一盒 九巴吸客新策略【詳情見下頁】 

其他內容】 香港製造理的Level 3 口罩 現貨特價售 $125/50 個 附免郵優惠【購買詳情見下頁】

  → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

相關文章

傳德國收緊電訊網路審查 變相排除華為 5G 設備
2020/10/03
傳德國收緊電訊網路審查 變相排除華為 5G 設備
【擦得夠準】日本研發摺紙多角擦膠 共 45 個尖角可以擦得超細緻
2020/10/03
【擦得夠準】日本研發摺紙多角擦膠 共 45 個尖角可以擦得超細緻
【真．無線充電】大陸研發超遠距手機充電技術 120 米內仍可持續充電
2020/10/03
【真．無線充電】大陸研發超遠距手機充電技術 120 米內仍可持續充電
人工智能 馬斯克 馬雲 美國 中國 阿里巴巴 微信 抖音 智能手機 晶片

下一篇文章

【減足$70】3E 99%!日本Ease女士/中童口罩 屈臣氏劈價售 $109.9/60個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹