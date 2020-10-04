【減足$70】3E 99%!日本Ease女士/中童口罩 屈臣氏劈價售 $109.9/60個

近日屈臣氏亦不斷把口罩的售價下調，有網民在 FB 報料，日本Ease女士/中童口罩正在屈臣氏門市作減價發售。



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今次減價的日本Ease女士/中童口罩，提供 3E 99% 防護，尺寸為 14.5mm，一盒有 60 個。本身其售價為 $179.9，現在減價售 $109.9，減了 $70。

不過注意不是每間屈臣氏門市也有發售此口罩，亦有部分分店未有下調售價，建議買家可向店方查詢。

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▲ 日本Ease女士/中童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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